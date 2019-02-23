«Бернли» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 23 февраля 2019 года

В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Бернли» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет 23 февраля на стадионе «Терф Мур». Начало — в 15:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Тоттенхэм».

«Бернли»

В предыдущем туре АПЛ «Бернли» удалось прервать свою серию из четырех матчей без побед. Подопечные Шона Дайча на выезде одолели «Брайтон» со счетом 3:1.

До этого команда три раза подряд сыграла вничью в чемпионате (0:0 против «Уотфорда», 2:2 с «Манчестер Юнайтед» и 1:1 с «Саутгемптоном»), а также с разгромом вылетела из Кубка Англии, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:5.

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В турнирной таблице АПЛ «Бернли» занимает 15-е место. Команда набрала 27 очков в 26 турах и пока совсем не может чувствовать себя в безопасности — от зоны вылета ее отделяют только 3 балла. В активе у команды 29 забитых мячей, в пассиве — 47 пропущенных.

В текущем чемпионате «Бернли» потерпел 13 поражений, из низ 6 — на своем поле. Дома команда проигрывает больше, чем побеждает: 4 победы. Еще две домашние встречи футболисты «Бернли» свели вничью.

Отметим, что «Бернли», вылетев из Кубка Англии, получил возможность отдохнуть. На данный момент команда не проводила матчей с 9 февраля.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» возникла пауза в календаре, но не настолько большая. 13 февраля подопечные Маурисио Почеттино играли в Лиге чемпионов и сумели в домашнем матче разгромить «Боруссию» со счетом 3:0.

Эта победа стала для команды четвертой подряд после досадного вылета из обоих кубковых английских турниров. «Шпоры» сперва не смогли пробиться в финал Кубка лиги, уступив «Челси» в серии пенальти, а затем в четвертом раунде Кубка Англии проиграли «Кристал Пэлас» — 0:2.

Между вылетами из кубковых турниров и победой над «Боруссией» «Тоттенхэм» одержал три победы в АПЛ: 2:1 в игре с «Уотфордом», 1:0 над «Ньюкаслом» и 3:1 в матче против «Лестера». Все эти поединки команда проводила на своем поле.

После 26-го тура «Тоттенхэм» сохраняет третье место в таблице АПЛ. У команды 60 очков, что на 5 меньше, чем у двух лидеров чемпионата («Манчестер Сити» при этом провел на один матч больше), но на 9 больше, чем у ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

Третья строчка в лиге у «шпор» также и по забитым мячам (54), и по пропущенным (25).

«Тоттенхэм» по-прежнему остается единственной командой АПЛ, которая еще ни разу в этом чемпионате не сыграла вничью. Что касается выездных поединков, то у «шпор» 11 побед и 2 поражения.

Прогноз

На победу «Бернли» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,45, на ничью — 3,80, а на успех «Тоттенхэма» — 1,74.

В матче этих команд в первом круге «шпоры» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Наш прогноз на матч — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1,74. 0