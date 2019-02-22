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    Продлит ли «Кардифф» успешную серию?

    «Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Уотфорд
    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Уотфорд»
    Футболисты «Кардифф Сити»
    В пятницу, 22 февраля, «Кардифф Сити» на своем поле примет «Уотфорд» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Уэльсе, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Уотфорд».
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    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    «Лазурные птицы» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

    В двух последних турах валлийцы переиграли «Борнмут» (2:0) и «Саутгемптон» (2:1), благодаря чему покинули зону вылета.

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    • Среди травмированных у «Кардифф Сити» значится только защитник Шон Моррисон.

    «Уотфорд»

    Футболисты «Уотфорда» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 37 очками.

    На счету «шершней» десять побед, семь ничьих и девять поражений в 26 сыгранных турах.

    В феврале команда Хави Грасии разошлась миром с «Брайтоном» (0:0) и выиграла у «Эвертона» (1:0). В 2019 году «Уотфорд» проиграл только «Тоттенхэму» (1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «шершней» восстанавливаются Роберто Перейра, Себастьян Предль и Исаак Сакксесс.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Уотфорда» — 2.40, победа «Кардифф Сити» — 3.10, ничья — 3.50.

    Все прогнозы на АПЛ

    Действительно, в текущем сезоне «шершни» выступают лучше, но далеко не всегда они обыгрывают даже аутсайдеров.

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    Хозяева способны закрыться в своей штрафной и отбиваться в надежде на ничью, дающую им вполне желанный балл, который может сыграть свою роль в конце сезона.

    Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.82.

    Еще один вариант — «победа "Уотфорда" с форой 0» за 1.73. Все-таки не исключаем, что в одной из атак гости добьются своего и победят. В успех валлийцев при этом особо не верится. 0

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    Прогноз на «Кардифф Сити» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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