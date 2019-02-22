«Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 февраля 2019 года

«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.
«Лазурные птицы» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
В двух последних турах валлийцы переиграли «Борнмут» (2:0) и «Саутгемптон» (2:1), благодаря чему покинули зону вылета.
Среди травмированных у «Кардифф Сити» значится только защитник Шон Моррисон.
«Уотфорд»
Футболисты «Уотфорда» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 37 очками.
На счету «шершней» десять побед, семь ничьих и девять поражений в 26 сыгранных турах.
В феврале команда Хави Грасии разошлась миром с «Брайтоном» (0:0) и выиграла у «Эвертона» (1:0). В 2019 году «Уотфорд» проиграл только «Тоттенхэму» (1:2).
После травм у «шершней» восстанавливаются Роберто Перейра, Себастьян Предль и Исаак Сакксесс.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Уотфорда» — 2.40, победа «Кардифф Сити» — 3.10, ничья — 3.50.
Действительно, в текущем сезоне «шершни» выступают лучше, но далеко не всегда они обыгрывают даже аутсайдеров.
Хозяева способны закрыться в своей штрафной и отбиваться в надежде на ничью, дающую им вполне желанный балл, который может сыграть свою роль в конце сезона.
Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.82.
Еще один вариант — «победа "Уотфорда" с форой 0» за 1.73. Все-таки не исключаем, что в одной из атак гости добьются своего и победят. В успех валлийцев при этом особо не верится. 0