«Кардифф Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 22 февраля 2019 года

В пятницу, 22 февраля, «Кардифф Сити» на своем поле примет «Уотфорд» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Уэльсе, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Уотфорд».

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

«Лазурные птицы» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

В двух последних турах валлийцы переиграли «Борнмут» (2:0) и «Саутгемптон» (2:1), благодаря чему покинули зону вылета.

Среди травмированных у «Кардифф Сити» значится только защитник Шон Моррисон.

«Уотфорд»

Футболисты «Уотфорда» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 37 очками.

На счету «шершней» десять побед, семь ничьих и девять поражений в 26 сыгранных турах.

В феврале команда Хави Грасии разошлась миром с «Брайтоном» (0:0) и выиграла у «Эвертона» (1:0). В 2019 году «Уотфорд» проиграл только «Тоттенхэму» (1:2).

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После травм у «шершней» восстанавливаются Роберто Перейра, Себастьян Предль и Исаак Сакксесс.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Уотфорда» — 2.40, победа «Кардифф Сити» — 3.10, ничья — 3.50.

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Действительно, в текущем сезоне «шершни» выступают лучше, но далеко не всегда они обыгрывают даже аутсайдеров.

Хозяева способны закрыться в своей штрафной и отбиваться в надежде на ничью, дающую им вполне желанный балл, который может сыграть свою роль в конце сезона.

Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.82.

Еще один вариант — «победа "Уотфорда" с форой 0» за 1.73. Все-таки не исключаем, что в одной из атак гости добьются своего и победят. В успех валлийцев при этом особо не верится. 0