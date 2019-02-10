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    «Лестер» не гарантирует «Тоттенхэму» легкой прогулки

    «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз на матч 26 тура АПЛ 10 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Лестер Сити
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер»
    Уинкс и Грей
    В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок 26 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие «Тоттенхэм» и «Лестер». Обслуживать матч будет британский арбитр Майкл Оливер. Его свисток зазвучит в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер».
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» находится сейчас в таком положении, что за одну встречу команда не поднимется выше третьей строчки и не опустится на четвертое место. В активе лондонского коллектива 57 очков, которые позволяют иметь неплохое преимущество перед «Челси» в виде 7-бального отрыва. Отставание от «Ливерпуля» составляет 5 пунктов.

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    По количеству набранных очков в последних 6 играх чемпионата «Тоттенхэм» на 5 месте. За этот период подопечные Почеттино проиграли «Вулверхэмптону» 1:3 и «МЮ» 0:1. Победы были одержаны в поединках против «Кардифф Сити», «Фулхэма», «Уотфорда» и «Ньюкасла».

    «Шпоры» набирали по 3 очка в 9 из 11 последних выступлений в АПЛ. Также стоит отметить, что хозяева побеждали с отрывом в один мяч в прошлых 3 играх турнира.

    В списке травмированных футболистов два ключевых исполнителя. Это Харри Кейн и Алли. Кроме них в лазарете находятся Бен Дэвис и Дайер.

    «Лестер»

    «Лестер» на 11 месте с 32 очками. Команда имеет шансы повысить свой рейтинг в турнирной таблице сразу на несколько позиций. В случае поражения «лисов» могут обойти только «молотобойцы», у которых такое же количество баллов.

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    Форма гостей в последнее время не радует. Из 6 игр только одна была выиграна. Это был матч против «Эвертона» на выезде.

    В четырех случаях «Лестер» уступал. Очки у коллектива Пюэля отобрали «Кардифф», «МЮ», «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон». Кроме этого, была ничья с «Ливерпулем».

    В 7 из 8 последних поединков с участием «Лестера» забивалось не более двух голов.

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    • Что касается травмированных футболистов, то здесь стоит выделить Олбрайтона и Амартея. В центре поля и в атаке эффективности команде может добавить новичок Юри Тилеманс, пришедший с «Монако».

    Прогноз

    Ожидаемо «Тоттенхэм» сочли фаворитом встречи — 1,68 против 5,10. Ничейный результат оценивают коэффициентом 4,00.

    Сейчас у «Тоттенхэма» есть настоящие проблемы с завершением атак. Команде очень тяжело даются забитые мячи. Это, в частности, вызвано тем, что на поле отсутствует Кейн. Также «шпоры» начали часто допускать ошибки в обороне.

    «Лестер» хоть и не блистал в последнее время хорошими результатами, но все же команда способна доставить футболистам Почеттино множество проблем. «Лисы» не дали обыграть себя на «Энфилд Роуд», а также они могли сравнивать счет в поединке с «МЮ». Сейчас гости имеют оптимальный состав, все главные лица на поле.

    В прошлый раз команды показали интересный матч, а сильнее оказались «шпоры», которые выиграли со счетом 0:2. В 4 из 6 прошлых очных встреч «Тоттенхэм» одерживал победу, один раз была ничья и один раз «Лестер» переигрывал хозяев.

    В этот раз, мы полагаем, игра «Тоттенхэму» так легко даваться не будет. У гостей есть все шансы не проиграть, поэтому можно обратить внимание на исход «фора 2 (+1)» за 1,74. Таким образом, можно подстраховаться в случае поражения «синих». Если это и случится, то, скорее всего, с отрывом в один гол, но не более. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок 26 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие «Тоттенхэм» и «Лестер». Обслуживать матч будет британский арбитр Майкл Оливер. Его свисток зазвучит в 16:30 по московскому времени.
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