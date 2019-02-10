«Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 10 февраля 2019 года

В воскресенье, 10 февраля, «Монпелье» на своем поле примет «Монако» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стад де ла Моссон», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Монпелье» — «Монако».

«Монпелье»

«Монпелье» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 36 очков.

В 22 сыгранных турах «паладины» одержали девять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Подопечные Мишеля Дер Закаряна не проигрывают с 13 января. За это время они разошлись миром с «Дижоном» (1:1), «Ренном» (0:0) и «Нимом» (1:1), а также обыграли «Кан» (2:0).

Календарь и таблица Лиги 1

Среди травмированных у «Монпелье» значатся Матиас Суарес, Киган Долли и Флоран Молле.

«Монако»

Футболисты «Монако» расположились на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 набранными очками.

На счету «монегасков» всего четыре победы, шесть ничьих и сразу тринадцать поражений.

Недавно на пост главного тренера команды вернулся Леонарду Жардим, под руководством которого «Монако» успел обыграть «Тулузу» (2:1), в воротах которой расписались Александр Головин и Сеск Фабрегас.

У «Монако» после травм продолжают восстанавливаться Жорди Мбула, Стеван Йоветич, Виллем Жеббель, Пьетро Пеллегри, Насер Шадли, Андреа Раджи и Кевин Н’Дорам. Налдо отбывает дисквалификацию.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монпелье» — 2.36, победа «Монако» — 3.40, ничья — 3.20.

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но, будем честны, потенциал у них примерно равный.

С возвращением Леонарду Жардима, как нам кажется, «монегаски» будут постепенно обретать уверенность, поэтому их результаты станут лучше.

У «Монако» есть хорошие шансы как минимум не проиграть на «Стад де ла Моссон», тем более что «паладины» в последнее время побеждают не так часто. Мы бы присмотрелись к ставке «победа гостей с форой 0» за 2.38.

Также мы бы попробовали ставку «индивидуальный тотал "Монако" больше 1» за 2.18. Ждем от гостей хотя бы одного точного удара, но не исключаем, что мастерство Фабрегаса или Фалькао поможет им забить даже пару мячей. 0