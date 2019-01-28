Ценные уроки Анри. Инсайдерская история

Не справился с задачей

Тьерри Анри проработал в «Монако» всего три месяца, в течение которых одержал лишь две победы в чемпионате Франции.

Впрочем, по словам Джонсона, не только неутешительная статистика привела к тому, что клуб Лиги 1 решил расстаться с экс-форвардом «Арсенала» и сборной Франции.

«Ситуация, при которой Анри пришел в команду, так и осталась для него серьезным испытанием», — рассказал Джонсон в подкасте Transfer Talk.

«Еще до его прихода "Монако" пребывал в плохом состоянии, и с течением времени ничего не изменилось. Результаты команды не улучшились, а сам тренер не смог взять контроль в свои руки.

Во время зимнего трансферного окна он приобрел пару футболистов, но ветераны команды так и не почувствовали себя настолько счастливыми, как это было во времена Леонарду Жардима.

Самое главное, как показалось, он не проявил особого уважения не только к своим игрокам, но и к соперникам, из-за чего многие в коллективе почувствовали, что его поведение не соответствовало поведению главного тренера. Слухи дошли до руководства "Монако", которое и должно было принять решение.

Эти несколько месяцев не были самыми простыми для Анри, лишь начавшего тренерскую карьеру, и все же он, возможно, успел усвоить некоторые ценные уроки», — отмечает Джонсон.

С Жардимом есть шанс спастись

Уход Анри привел к тому, что его воссоединение с бывшим партнером по «Арсеналу» Сеском Фабрегасом длилось менее месяца.

Фабрегас переехал в Лигу 1 из «Челси». Джонсон утверждает, что «его бы не было в "Монако", если бы не Анри».

Сеск Фабрегас skysports.com

Отвечая на вопрос, как отставка Анри повлияет на трансферные планы «Монако», Джонсон добавил: «Я думаю, что она окажет действительно большое влияние».

«Миши Батшуайи стремился перейти в "Монако" в связи с тем, что работал с Анри в сборной Бельгии. Для "Монако" этот факт играл на руку, однако "Челси" вряд ли согласился бы вновь отдавать игрока в аренду, независимо от того, остался бы Анри или нет.

Жардим, наблюдая за всем издалека, наверняка уже приметил пару трансферных целей. Состав "Монако" и так сильнее того, который был при его уходе, а теперь еще и руководство клуба согласится подписать одного или двух новичков. Это добавит команде силы и качества, которые должны помочь избежать больших неприятностей». 0