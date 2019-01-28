ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Ценные уроки Анри. Инсайдерская история

    Молодой специалист не сумел стать своим в «Монако»

    Монако Лига 1 Футбол Франции Трансферы Календарь Лиги 1
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриЦенные уроки Анри. Инсайдерская история Новак ДжоковичAustralian Open — начало года Джоковича и величия Осаки Квинси ПромесПримера. «Севилья» разгромила «Леванте», «Барса» и «Реал» добыли уверенные победы
  • 16:06
    • Дэвис уведомил «Нью-Орлеан» о желании уйти
  • 14:20
    • «Андерлехт» заинтересовался нападающим «Рубина»
  • 13:34
    • Смолов извинился за незабитый пенальти на ЧМ-2018
  • 13:17
    • Глазырина намерена вернуться в биатлон
  • 13:08
    • Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки 20-й недели КХЛ
  • 11:03
    • Джокович возглавляет рейтинг АТР, Федерер опустился на шестую строчку
  • 08:53
    • Осака возглавила рейтинг WTA, Касаткина опустилась на 12-ю позицию
    Все новости спорта
    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Французский футбольный эксперт Джонатан Джонсон рассказал SkySports, что отсутствие уважения и разочарование среди игроков поспособствовали увольнению Тьерри Анри из «Монако».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Не справился с задачей

    Тьерри Анри проработал в «Монако» всего три месяца, в течение которых одержал лишь две победы в чемпионате Франции.

    Впрочем, по словам Джонсона, не только неутешительная статистика привела к тому, что клуб Лиги 1 решил расстаться с экс-форвардом «Арсенала» и сборной Франции.

    «Ситуация, при которой Анри пришел в команду, так и осталась для него серьезным испытанием», — рассказал Джонсон в подкасте Transfer Talk.

  • Отстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?
  • Молодой французский специалист столкнулся с плохой трансферной политикой, травмами и неопределенностью
  • 25/01/2019

    • «Еще до его прихода "Монако" пребывал в плохом состоянии, и с течением времени ничего не изменилось. Результаты команды не улучшились, а сам тренер не смог взять контроль в свои руки.

    Во время зимнего трансферного окна он приобрел пару футболистов, но ветераны команды так и не почувствовали себя настолько счастливыми, как это было во времена Леонарду Жардима.

    Самое главное, как показалось, он не проявил особого уважения не только к своим игрокам, но и к соперникам, из-за чего многие в коллективе почувствовали, что его поведение не соответствовало поведению главного тренера. Слухи дошли до руководства "Монако", которое и должно было принять решение.

    Эти несколько месяцев не были самыми простыми для Анри, лишь начавшего тренерскую карьеру, и все же он, возможно, успел усвоить некоторые ценные уроки», — отмечает Джонсон.

    С Жардимом есть шанс спастись

    Уход Анри привел к тому, что его воссоединение с бывшим партнером по «Арсеналу» Сеском Фабрегасом длилось менее месяца.

    Фабрегас переехал в Лигу 1 из «Челси». Джонсон утверждает, что «его бы не было в "Монако", если бы не Анри».

    Сеск Фабрегас
    skysports.com

    Отвечая на вопрос, как отставка Анри повлияет на трансферные планы «Монако», Джонсон добавил: «Я думаю, что она окажет действительно большое влияние».

    «Миши Батшуайи стремился перейти в "Монако" в связи с тем, что работал с Анри в сборной Бельгии. Для "Монако" этот факт играл на руку, однако "Челси" вряд ли согласился бы вновь отдавать игрока в аренду, независимо от того, остался бы Анри или нет.

  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
  • Реакция прессы на переход Сеска Фабрегаса в «Монако»
  • 08/01/2019

    • Жардим, наблюдая за всем издалека, наверняка уже приметил пару трансферных целей. Состав "Монако" и так сильнее того, который был при его уходе, а теперь еще и руководство клуба согласится подписать одного или двух новичков. Это добавит команде силы и качества, которые должны помочь избежать больших неприятностей». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Проблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»
  • 23/01/2019 в 13:51
    •
  • Прогноз
  • «Генгам» — «Монако»
  • 1.91
  • Завтра в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Софья Самодурова
  • Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ
    • 00:11 24/01/2019     Боатенг стал неожиданным подписанием «Барселоны»
  • «Барселона» не забыла «Рому» и изменила себе
    • 06:04 23/01/2019     Фрагмент матча
  • «Локомотив» не хочет отдавать турнир в Катаре
    • 13:45 26/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Федор Емельяненко и Райан Бейдер Прочие «Последний Император» пал, империю возглавил Дарт БейдерРеакция спортивных СМИ на сокрушительное поражение Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером Вчера в 15:390
  • 08:38
    • «Хьюстон» победил в третий раз подряд, «Оклахома» обыграла «Милуоки»
  • 08:16
    • Ракицкий прошел медосмотр и близок к переходу в «Зенит»
  • 16:37
    • «Спартак» отклонил предложение «Галатасарая» по Зе Луишу
    Софья Самодурова Прочие ЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французамСМИ — об итогах континентального первенства по фигурному катанию Вчера в 12:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва за место в финале Кубка Азии
  • 2.64
    •
  • 16:19
    • Звонарева обыграла Макарову на турнире в Санкт-Петербурге
  • 15:55
    • «Томь» погасила долги по заработной плате перед игроками
  • 14:32
    • «Амур» отправил семь шайб в ворота «Адмирала»
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович обыграл Надаля в финале, Маю и Эрбер — чемпионы в парном разрядеОбзор заключительного игрового дня на Открытом чемпионате Австралии Вчера в 14:000
  • 14:08
    • Защитник «Ювентуса» выбыл из строя на месяц
  • 13:58
    • Лучший бомбардир чемпионата Китая перешел в «Эспаньол»
  • 13:48
    • «Ростов» объявил о приобретении полузащитника «Брайтона»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие