Отстранение Анри. Неправильное место и неправильное время?

Одержав всего две победы в 12 матчах под руководством, «Монако» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. Хоть команда и вышла в полуфинал Кубка французской лиги, отстранение тренера от должности говорит о том, что ему вряд ли удастся усидеть на горячем кресле.

Мы решили разобраться в этом вопросе. Неужели Анри просто не повезло? Или легенда «Арсенала» могла сделать больше ради спасения «Монако»?

Замена звезд

Знаменитая команда Леонарду Жардима образца сезона 2016/17 уже давно разрушена. Чемпионы Лиги 1 и полуфиналисты Лиги чемпионов всего за 20 месяцев разбежались по другим клубам. Осталась лишь небольшая часть тех, кто причастен к этим успехам.

Фабиньо, Тома Лемар и Жоау Моутинью уехали летом 2018 года, когда «Монако» финишировал вторым в чемпионате Франции, а ведь перед этим клуб расстался с Килианом Мбаппе, Бернарду Силвой, Бенжаменом Менди и Тьемуэ Бакайоко, что стало действительно больным ударом.

«Монако» в сезоне 2016/17 skysports.com

Восстанавливать команду после таких потерь — будничная задача для «Монако». Сам Жардим признавался, что его работа как раз и заключается в том, чтобы на регулярной основе заниматься поиском новых талантов. Впрочем, резкая потеря в качестве оказалась слишком серьезной.

Последним подписанием «Монако» является бывший партнер Анри по команде Сеск Фабрегас. Учитывая ситуацию и опыт испанца, трансфер можно назвать успешным, но те, кто приходил до него, либо не могли себя проявить, либо боролись с травмами.

Юри Тилеманс показывает слабые результаты, Насер Шадли получил травму после не самого впечатляющего старта сезона, тогда как Александр Головин, за которого клуб заплатил около 30 миллионов евро, травмировался уже на первой тренировке, а после возвращения в строй никак себя не проявил.

В распоряжении Анри оказалась разбалансированная и неопытная команда. Он попытался исправить ситуацию, подписав Фабрегаса, левого защитника Фоде Туре из «Лилля» и 36-летнего центрального защитника Налдо из «Шальке». Однако, похоже, этими новичками теперь будет управлять кто-то другой.

Говоря о травмах, заметим, что в лазарете «Монако» редко находилась группа из десяти и более футболистов, хотя в худшем варианте, когда «монегаски» уступили «Пари Сен-Жермен» 0:4 в ноябре, Анри не мог рассчитывать на 13 игроков. Сейчас таких травмированных насчитывается 12 человек.

Насер Шадли skysports.com

Анри даже пошутил: «Возможно, мне придется возобновить игровую карьеру». Этой фразой он еще раз подчеркнул те трудности, с которыми вынужден справляться.

Неопределенность владельца

Помимо травм, Анри и клубу пришлось бороться с растущей неопределенностью вне футбольного поля. Менее чем через месяц после назначения француза на должность главного тренера, газета Spiegel опубликовала материалы Football Leaks, в которых владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев обвинялся в том, что лично получил прибыль от продажи Мбаппе в «Пари Сен-Жермен». В клубе решительно отрицали все правонарушения.

Примерно в этот же период времени полиция начала расследование в отношении Рыболовлева по делу о коррупции и торговли людьми, связанного с многомиллиардным скандалом в сфере искусств.

Понятно, что основное внимание Рыболовлева не было направлено на клуб, хотя на этой неделе он опроверг информацию о планах по продаже «Монако», а также раскрыл планы по сооружению нового тренировочного центра стоимостью 50 миллионов фунтов.

Леонарду Жардим skysports.com

«Я приложу все усилия для развития клуба в долгосрочной перспективе», — заявил Рыболовлев.

Его следующая задача — определиться с будущим Тьерри Анри. В то же время СМИ сообщают о возможном возвращении Жардима в «Монако».

Беспорядочная тактика и «отсутствие желания»

Высокая оборона, насыщенный центр поля, взрывные фланговые защитники — тактика, использованная Жардимом для достижения больших успехов, исчезла, что совершенно неудивительно, учитывая кадровые проблемы. И все же Анри до конца пытался найти идеальную схему для себя.

Статистика «Монако» в Лиге 1 skysports.com

С момента своего прихода он использовал восемь различных тактических схем, испробовав комбинацию из трех, четырех и пяти защитников. Весь этот хаос привел к тому, что обескровленная команда окончательно растерялась.

По прибытии Анри сразу изложил свои тактические убеждения — защищаться по всему полю. И хотя «Монако» под его руководство увеличил процент контроля над мячом, стал бить по воротам гораздо реже.

С Анри и без него skysports.com

Анри постоянно перекладывал вину на своих подопечных, которым, по его словам, не хватало желания, а из-за отсутствия уверенности они отказывались сражаться.

«Без желания и интенсивности трудно выиграть матч», — отметил тренер после поражения от «Лиона» со счетом 0:3 в декабре.

Тьерри Анри skysports.com

В современных условиях, когда футболисты не склонны к подчинению, подобные заявления больше раздражают команду, чем приводят к сплочению.

Анри ушел из английского футбола всего семь лет назад, но с ментальной точки зрения он застрял в прошлом веке. Показательный пример случился в прошлом месяце, когда по завершении пресс-конференции Тьерри одним лишь взглядом заставил молодого защитника Бенуа Бадиашиле вернуться и задвинуть стул. Анри — няня, которая нужна современным футболистам? Или диктатор, пытающийся укрепить свои позиции в клубе?

Необходимый опыт

«В моей игровой карьере никогда не было ситуации, при которой мне приходилось бы бороться за выживание. Но для меня немыслимо, что мои игроки могут сдаться. Конечно, турнирная ситуация давит на команду, из-за чего происходят все эти типичные ошибки», — сказал Анри.

Путь Анри к посту главного тренера казался справедливым: он тренировал молодежную команду «Арсенала», затем провел два года в качестве второго помощника наставника сборной Бельгии.

И все же многие сомневались, сможет ли Анри сплотить команду, не ссылаясь на свою образцовую игровую карьеру. Конечно, с подобной критикой сталкиваются многие начинающие тренеры, ранее завершившие блестящую карьеру. Сразу же на ум приходит Зинедин Зидан в «Реале».

Зинедин Зидан skysports.com

Однако успех Зидана в «Реале» был основан на простых принципах, дающих игрокам свободу. Зидан грамотно воспользовался своим шансом, тогда как Анри остается лишь сетовать на множество преград.

Впрочем, пережитый опыт в «Монако» может стать для Анри лишь небольшой шишкой на лбу. Когда сейчас говорят о тех же Гарете Саутгейте или Уле Гуннаре Сульшере, то забывают их неудачный опыт в «Мидлсбро» и «Кардиффе» соответственно.

Оба специалиста называют свои неудачи необходимыми для роста. Если окажется, что путь Анри в «Монако» подходит к концу, то он, без сомнения, пойдет по их пути. 0