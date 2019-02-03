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    Прервет ли «Интер» серию неудач матчем с «Болоньей»?

    «Интер» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч Серии А 3 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Интер Болонья
    Прогноз на «Интер» — «Болонья»
    «Интер» — «Болонья»
    В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Болонью». Встреча, которая пройдет на «Сан Сиро», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Болонья».
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    «Интер»

    Миланский клуб начал год с домашнего разгрома «Беневенто» (6:2) в 1/8 финала Кубка Италии. Дублями отметились Мартинес и Кандрева.

    Последующие два матча национального чемпионата оказались менее удачными. Сначала «Интер» дома разошелся миром с «Сассуоло» (0:0), а затем на выезде уступил «Торино» (0:1).

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    • В последнем матче миланский клуб в рамках 1/4 финала принимал «Лацио», уступив римлянам по пенальти — 1:1 (3:4).

    В основное время счет не был открыт, а в экстра-таймах «Интер» сумел сравнять счет благодаря пенальти в компенсированное время.

    Все прогнозы на Серию А

    В Серии А «Интер» с 40 очками после 21 тура занимает 3-е место. Разница мячей 31-15, лучший бомбардир с 9 голами — Мауро Икарди.

    «Болонья»

    «Красно-синие» последний раз побеждали в начале декабря в кубковом матче. Их безвыигрышная серия растянулась на восемь матчей, пять из которых они проиграли.

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    Новый год «Болонья» начала домашним поражением от «Ювентуса» (0:2) в 1/8 финала Кубка Италии. Это поражение стало третьим подряд — перед новым годом «красно-синие» были биты «Лацио» (0:2) и «Наполи» (2:3).

    В чемпионате Италии «Болонья» на выезде сыграла вничью со СПАЛом (1:1), а в последнем матче на своем поле была разгромлена «Фрозиноне» (0:4).

    Календарь и таблица Серии А

    В Серии А «Болонья» с 14 очками занимает 18-е место. Разница мячей 16-34, лучший бомбардир с 5 голами Федерико Сантандер.

    В первом круге «Болонья» на своем поле крупно проиграла «Интеру» (0:3). В прошлом сезоне «Болонья» на своем поле сыграла вничью 1:1, а на выезде уступила 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Интер» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,30, тогда как на ничью — 5,0, а на успех «Болоньи» — 9,50.

    Миланский клуб на своем поле выглядит явным фаворитом, прогнозируем, что безвыигышная серия «Болоньи» продлится еще одни поражением.

    «Интер» мало забивает в последних матчах, «Болонья» тоже не может похвастаться результативностью. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,05 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В воскресенье, 3 февраля, в 22-м туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Болонью». Встреча, которая пройдет на «Сан Сиро», начнется в 20:00 по московскому времени.
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