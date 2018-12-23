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    «Бордо» — «Амьен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 23 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Амьен
    Прогноз на «Бордо» — «Амьен»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 23 декабря, «Бордо» на своем поле примет «Амьен» в рамках 19-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Амьен».
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    «Бордо»

    «Жирондинцы» провели 16 матчей в этом розыгрыше Лиги 1, в которых заработали 21 очко и с таким количеством баллов расположились на 12 месте в турнирной таблице, опережая своего предстоящего противника, занимающего 18 позицию, на пять пунктов.

    «Бордо» с учетом всех турниров не знает горечи поражений уже в девяти поединках кряду. Последний раз футболисты «Бордо» уходили с поле поверженными еще в конце октября, когда уступили дома «Ницце» (0:1) в чемпионате.

    Затем последовала серия из пяти ничьих (причем четыре подряд после поражения) и четырех побед. Три последних матча 6-кратный чемпион Франции выиграл. Сначала одолел «Сент-Этьен» (3:2) в Лиге 1, затем переиграл датский «Копенгаген» (1:0) в Лиге Европы и накануне обыграл «Дижон» (1:0) в Кубке французской лиги.

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    • Девять домашних матчей в этом розыгрыше французского первенства принесли «Бордо» четыре победы, три ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 14:11.

    «Амьен»

    «Единороги» с 16 очками идут в зоне переходных матчей, на 18 месте, уступая 17 позиции только по дополнительным показателям.

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    За последние пять поединков подопечные Кристофа Пеллисье не проиграли только один раз, когда в последней игре чемпионата в гостях одолели «Генгам» (2:1).

    Четыре других встречи «Амьен» проиграл. В матчах Лиги 1 он поочередно уступил «Марселю» (1:3) дома, «Ниму» (0:3) в гостях и «Монако» (0:2) на своей территории. Также прекратил борьбу Кубке французской лиги, оказавшись дома слабее «Лиона» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В девяти выездных встречах «Амьен» выиграл две игры, один поединок свел вничью и шесть матчей проиграл, соотношение мячей — 4:16. Примечательно, то что у «единорогов» 15-матчевая бескомпромиссная серия.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом розыгрыше Лиги 1 оппоненты обменялись домашними победами (3:2 и 0:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.60.

    На победу гостей дают — 6.60, ничья оценена — в 3.80.

    «Бордо», хоть и является фаворитом матча, но редко когда обыгрывает своих соперников очень убедительно, поэтому, рекомендуем поставить на гостей с форой. 0

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    Прогноз на «Бордо» — «Амьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В воскресенье, 23 декабря, «Бордо» на своем поле примет «Амьен» в рамках 19-го тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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