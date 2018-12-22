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    «Барселона» и «Сельта» порадуют голами

    «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 22 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Барселона Сельта
    Прогноз на «Барселона» — «Сельта»
    Лионель Месси
    В субботу, 22 декабря, «Барселона» будет принимать на своем поле «Сельту» в рамках 17-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Барселона» — «Сельта».
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    «Барселона»

    «Барселона» за 16 туров уже успела собрать два поражения. Несмотря на это подопечные Вальверде занимают первое место и имеют в своем активе 34 пункта. Близко находятся «Севилья» и «Атлетико», но при этом разрыв составляет три очка.

    Если говорить о поражениях «Барсы», то здесь стоит вспомнить выездную игру против «Леганеса» (1:2) и домашний матч с «Бетисом» (3:4). В семи последних поединках «сине-гранатовые» набрали 16 очков.

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    В последнее время лидер турнира отмечается как минимум тремя забитыми голами за матч. Делают они это в 8 из 9 последних поединков.

    В прошлом туре каталонцы на выезде забили пять голов «Леванте». Хет-трик оформил Лионель Месси, а еще по одному точному удару — у Луиса Суареса и Жерара Пике.

    Дома «Барса» одержала пять побед при двух ничьих и одном поражении.

    «Сельта»

    Команда Мигеля Кардозо занимает 9-е место и в своем активе имеет 21 пункт. В случае поражения или победы «Сельта» может изменить свое турнирное положение сразу на несколько позиций.

    В последних 7 встречах Примеры «кельты» набрали 11 баллов. За этот период у клуба было три победы, две ничьи и два поражения. «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» (2:4) и «Реал Сосьедаду» (2:1).

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    В 16-м туре команда принимала «Леганес» — хозяева владели преимуществом, испытали на прочность каркас ворот, но открыть счет нак и не смогли (0:0).

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    • В гостях «Сельта» играет довольно посредственно — всего две победы при двух ничьих и трех поражениях.

    В пяти из последних семи игр испанского первенства подопечные Кардозо забивают как минимум 2 гола.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.12, победа «Сельты» — 18.5, ничья — 11.0.

    Последние два матча команд сыграли вничью с одинаковым счетом — 2:2. «Сельта» является далеко не самым удобным соперником для каталонцев. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.74. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74. В субботу, 22 декабря, «Барселона» будет принимать на своем поле «Сельту» в рамках 17-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 20:30 мск.
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