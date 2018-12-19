«Монако» — «Лорьян». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 19 декабря 2018 года

В среду, 19 декабря, «Монако» на своем поле будет принимать «Лорьян» в рамках 1/8 финала Кубка французской лиги. Начало матча — в 23:05 мск. Прогноз на «Монако» — «Лорьян».

«Монако»

Кризисный «Монако» занимает 19 место и имеет 13 баллов во французской Лиге 1. В последних пяти матчах во всех турнирах княжеский клуб потерпел пять поражений и один раз выиграл.

Несмотря на осеннее увольнение Леонарду Жардима с поста наставника коллектива, и приход на его место Тьерри Анри, это почти не помогло результатам. Во всяком случае, пока, ибо монегаски остаются в зоне вылета.

Грядущий поединок будет первый для команды в текущем сезоне Кубка французской Лиги. В прошлой кампании она дошла до финала, где проиграла ПСЖ (0:3).

«Лорьян»

В нынешнем сезоне «Лорьян» имеет неплохие шансы пробиться в элиту национального футбола. Коллектив не идет среди лидеров Лиги 2, однако довольно успешно борется за место в плей-офф на повышение в классе.

По итогам 18-ти туров подопечные Микаэля Ландро занимают четвертое место с отставанием от 2-й проходной строчки в шесть баллов. При этом позиции с 3-й по 5-ю дают возможность побороться за выход в элиту.

На пути в 1/8 финала Кубка Лиги команда уже прошла трех соперников в предыдущих стадиях с одинаковым счетом 1:0. В августе ей удалось победить «Валансьенн» и «Аяччо», а в конце октября — «Тулузу».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0