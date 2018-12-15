«Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 15 декабря 2018 года

«Дижон»
Футболисты «Дижона» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 16 очками.
В текущем сезоне подопечные Оливье Далль’Ольо одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.
«Дижон» в декабре разошелся миром с «Тулузой» (2:2), обыграл «Генгам» (2:1) и уступил «Ренну» (0:2).
Среди травмированных у «Дижона» значатся Наиф Агуэр, Квон Чхан Хун, Сену Кулибали, Йоан Гуркюфф и Энзо Луаодис.
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 13 больше, чем у идущего вторым «Лилля».
В 16 сыгранных матчах парижане одержали 14 побед, а еще в двух встречах поделили с соперниками очки.
Примечательно, что ничейными стали как раз две последние игры команды Томаса Тухеля — с «Бордо» (2:2) и со «Страсбуром» (1:1).
В середине недели «Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» (4:1) и финишировал первым в группе C.
В лазарете парижан находятся Колин Дагба, Лассана Диарра и Хесе.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.20, победа «Дижона» — 15.00, ничья — 8.00.
Подопечные Оливье Далль’Ольо отлично стартовали в текущем сезоне, выиграв три встречи кряду, однако затем в их игре наступил спад, который продолжается до сих пор.
Парижане значительно превосходят соперника в классе, поэтому мы вправе ожидать от них разгрома, даже несмотря на то, что в середине недели они играли в Лиге чемпионов, а их соперник отдыхал.
Тот же «Лион» забивал на стадионе «Гастон Жерар» три гола, а «Ним» — четыре. Неужели команда Томаса Тухеля сыграет хуже? Наш прогноз — «победа гостей с форой -2» за 1.75.
Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал "Пари Сен-Жермен" больше 3» за 2.10. Лига чемпионов ушла на перерыв, поэтому парижане должны уделить большее внимание внутреннему первенству и вновь начать побеждать. 0