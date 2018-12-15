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    Готов ли «Пари Сен-Жермен» к новым победам в Лиге 1?

    «Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции по футболу 15 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Дижон ПСЖ
    Прогноз на «Дижон» — «Пари Сен-Жермен»
    Неймар
    В субботу, 15 декабря, «Дижон» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гастон Жерар», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Дижон» — «Пари Сен-Жермен».
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    «Дижон»

    Футболисты «Дижона» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 16 очками.

    В текущем сезоне подопечные Оливье Далль’Ольо одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    «Дижон» в декабре разошелся миром с «Тулузой» (2:2), обыграл «Генгам» (2:1) и уступил «Ренну» (0:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Среди травмированных у «Дижона» значатся Наиф Агуэр, Квон Чхан Хун, Сену Кулибали, Йоан Гуркюфф и Энзо Луаодис.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 13 больше, чем у идущего вторым «Лилля».

    В 16 сыгранных матчах парижане одержали 14 побед, а еще в двух встречах поделили с соперниками очки.

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    Примечательно, что ничейными стали как раз две последние игры команды Томаса Тухеля — с «Бордо» (2:2) и со «Страсбуром» (1:1).

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    • В середине недели «Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» (4:1) и финишировал первым в группе C.

    В лазарете парижан находятся Колин Дагба, Лассана Диарра и Хесе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.20, победа «Дижона» — 15.00, ничья — 8.00.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Подопечные Оливье Далль’Ольо отлично стартовали в текущем сезоне, выиграв три встречи кряду, однако затем в их игре наступил спад, который продолжается до сих пор.

    Парижане значительно превосходят соперника в классе, поэтому мы вправе ожидать от них разгрома, даже несмотря на то, что в середине недели они играли в Лиге чемпионов, а их соперник отдыхал.

    Тот же «Лион» забивал на стадионе «Гастон Жерар» три гола, а «Ним» — четыре. Неужели команда Томаса Тухеля сыграет хуже? Наш прогноз — «победа гостей с форой -2» за 1.75.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал "Пари Сен-Жермен" больше 3» за 2.10. Лига чемпионов ушла на перерыв, поэтому парижане должны уделить большее внимание внутреннему первенству и вновь начать побеждать. 0

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    Прогноз на «Дижон» — «Пари Сен-Жермен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В субботу, 15 декабря, «Дижон» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гастон Жерар», начнется в 19:00 по московскому времени.
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