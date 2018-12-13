«Види» — «Челси». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

«Челси» уже в плей-офф с 1-го места в группе

«Челси» уже в плей-офф с 1-го места в группе Sky Sports

В четверг, 13 декабря, «Види» на своем поле примет «Челси» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет на «Групама Арена», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Види» — «Челси».

«Види»

«Види» стартовал на групповой стадии Лиги Европы хуже некуда, проиграв первые два поединка. В первом туре дружина Марко Николича оказалась дома слабее БАТЭ (0:2), а во втором игровом дне «красно-синие» уступили минимально в Лондоне «Челси» (0:1), удерживая ничейный результат до 70-й минуты.

В спарке с греческим ПАОКом мадьяры добыл максимальное количество очков, обыграв греческую команду в двух поединках. Сначала они выиграли на выезде со счетом 2:0, а затем также и дома взяли верх — 1:0.

Тем не менее, в пятом туре коллектив уступил на выезде БАТЭ (0:2), который также набрал шесть очков и вышел на второе место. Поэтому в последнем матче данной стадии венграм нужно сыграть лучше белорусов.

«Челси»

До недавнего времени форма «Челси» была чуть ли не безупречной, ведь он оставался единственным клубом из пятерки ведущих чемпионатов, кто ни разу не проигрывал в текущем сезоне. Однако поражение в 13-м туре АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) покончило с этой серией, которая насчитывала 18 матчей.

Уже прошел месяц, как лондонский коллектив может не думать о Лиге Европы до нового года. Подопечные Маурицио Сарри досрочно обеспечили себе место в плей-офф еще по итогам четырех туров.

После пяти туров «Синие» обеспечили себе первое место в квартете, выиграв пятый поединок и установив разницу мячей 10-1. В Венгрии англичане наверняка сыграют неосновным составом, и лишь в поэтому у соперника есть хоть какой-то шанс.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0