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    «Види» — «Челси». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

    Лига Европы Челси Футбол Англии
    Прогноз на «Види» — «Челси»
    «Челси» уже в плей-офф с 1-го места в группе
    В четверг, 13 декабря, «Види» на своем поле примет «Челси» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет на «Групама Арена», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Види» — «Челси».
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    «Види»

    «Види» стартовал на групповой стадии Лиги Европы хуже некуда, проиграв первые два поединка. В первом туре дружина Марко Николича оказалась дома слабее БАТЭ (0:2), а во втором игровом дне «красно-синие» уступили минимально в Лондоне «Челси» (0:1), удерживая ничейный результат до 70-й минуты.

    В спарке с греческим ПАОКом мадьяры добыл максимальное количество очков, обыграв греческую команду в двух поединках. Сначала они выиграли на выезде со счетом 2:0, а затем также и дома взяли верх — 1:0.

    Тем не менее, в пятом туре коллектив уступил на выезде БАТЭ (0:2), который также набрал шесть очков и вышел на второе место. Поэтому в последнем матче данной стадии венграм нужно сыграть лучше белорусов.

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    «Челси»

    До недавнего времени форма «Челси» была чуть ли не безупречной, ведь он оставался единственным клубом из пятерки ведущих чемпионатов, кто ни разу не проигрывал в текущем сезоне. Однако поражение в 13-м туре АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) покончило с этой серией, которая насчитывала 18 матчей.

    Уже прошел месяц, как лондонский коллектив может не думать о Лиге Европы до нового года. Подопечные Маурицио Сарри досрочно обеспечили себе место в плей-офф еще по итогам четырех туров.

    После пяти туров «Синие» обеспечили себе первое место в квартете, выиграв пятый поединок и установив разницу мячей 10-1. В Венгрии англичане наверняка сыграют неосновным составом, и лишь в поэтому у соперника есть хоть какой-то шанс.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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    Прогноз на «Види» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30. В четверг, 13 декабря, «Види» на своем поле примет «Челси» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы L, которая пройдет на «Групама Арена», начнется в 20:55 по московскому времени.
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