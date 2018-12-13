«Севилья» — «Краснодар». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, «Севилья» на своем поле примет «Краснодар» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Краснодар».

«Севилья»

Нынешний сезон пока что весьма удачно складывается для «Севильи». Команда редко проигрывает: в предыдущих 11-ти матчах во всех турнирах было зафиксировано только одно поражение при четырех ничьих.

В своей группе Лиги Европы коллектив считался фаворитом, но лидером является не он, а российский коллектив, выигравший у «рохибланкос» на своем поле в первом круге со счетом 2:1. Тем не менее, испанский клуб все равно близок к плей-офф, занимая второе место с девятью очками.

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Дела же в национальном первенстве обстоят весьма недурно. По итогам 15-ти туров подопечные Пабло Мачина занимают вторую строчку в таблице, опережая по разнице мячей «Атлетико» и отставая на три балла от «Барселоны».

«Краснодар»

«Краснодар» после пяти матчей группового этапа в Лиге Европы лидирует в группе J. У коллектива 12 очков, благодаря чему он опережает на три балла как своего грядущего оппонента, так и «Стандард».

«Быкам» нужна минимум ничья, чтобы выиграть группу, но российская команда выйдет в плей-офф и со второго места, если уступит с разницей в четыре мяча или меньше. Либо устроит любое поражение, если «Стандард» не победит.

Отлично складываются дела для подопечных Мурада Мусаева и на внутренней арене. По итогам 17-ти туров в Премьер-лиги они занимают вторую строчку с отставанием от лидера «Зенита» на один балл.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 8,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но матч в итоге выиграет «Севилья» за 4,33. 0