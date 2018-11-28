«ПСВ» — «Барселона». Прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ 28 ноября голландский «ПСВ» примет каталонскую «Барселону». Старт поединка намечен на 23:00 по Москве. Прогноз на «ПСВ» — «Барселона».

«ПСВ»

«Крестьяне» практически не ощущают конкуренции во внутреннем чемпионате, и единственная «развлекуха» для них — матчи Лиги чемпионов.

Веселье началось с первого тура, когда «ПСВ» влетел «Барселоне» 0:4 на выезде. Также было упущенное преимущество над «Интером» (забили первыми, но проиграли 1:2), аналогичное поражение «Тоттенхэму» (тоже самое — 1:2) и ничья с теми же «шпорами» туром ранее (2:2).

Что интересно, если «красно белые» забивали, то всегда делали это первыми. А последние результаты каталонского гранда вселяют надежды не только на простой гол…

«Барселона»

И действительно, у команды Эрнесто Вальверде в начале ноября наметились кое-какие проблемы. С одной стороны, две ничьи и одно поражение вряд ли можно считать серией неудачных матчей. Просто мы слишком многого ожидает от каталонцев.

С другой стороны, пропустить от «Бетиса» по два гола в каждом тайме, а самим забить с пенальти и в компенсированное время — это ли не показатель, что «огурцы» нащупали болевую точку «Барселоны»?

И это еще не упоминая о красной карточке Ракитича — очень редком явлении для «сине-гранатовых». В последнем туре Лиги чемпионов «блаугранас» не удержали победу над «Интером» в Милане.

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Наверное, «Барселону» усыпило ее тотальное преимущество (27-10 по ударам, 8-1 по попаданиям). Как итог — 1:1.

Прогноз

«ПСВ» показывает довольно сильную игру на своем поле. За семь домашних матчей чемпионата Нидерландов «крестьяне» забили 27 голов, а пропустили всего один.

Нельзя, конечно, ориентироваться исключительно на сравнение с внутренним первенством — уровень уж больно разный.

Прогнозируем, что «Барселона» свое не отпустит, но «ПСВ» точно потреплет нервы каталонцам. Наш прогноз — «Обе забьют» за 1,58. 0