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    «ПСВ» потреплет нервы каталонскому гранду

    «ПСВ» — «Барселона». Прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

    Лига чемпионов ПСВ Барселона Футбол Испании
    Прогноз на «ПСВ» — «Барселона»
    Марк ван Боммел
    В рамках 5-го тура ЛЧ 28 ноября голландский «ПСВ» примет каталонскую «Барселону». Старт поединка намечен на 23:00 по Москве. Прогноз на «ПСВ» — «Барселона».
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    «ПСВ»

    «Крестьяне» практически не ощущают конкуренции во внутреннем чемпионате, и единственная «развлекуха» для них — матчи Лиги чемпионов.

    Веселье началось с первого тура, когда «ПСВ» влетел «Барселоне» 0:4 на выезде. Также было упущенное преимущество над «Интером» (забили первыми, но проиграли 1:2), аналогичное поражение «Тоттенхэму» (тоже самое — 1:2) и ничья с теми же «шпорами» туром ранее (2:2).

    Что интересно, если «красно белые» забивали, то всегда делали это первыми. А последние результаты каталонского гранда вселяют надежды не только на простой гол…

    «Барселона»

    И действительно, у команды Эрнесто Вальверде в начале ноября наметились кое-какие проблемы. С одной стороны, две ничьи и одно поражение вряд ли можно считать серией неудачных матчей. Просто мы слишком многого ожидает от каталонцев.

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    С другой стороны, пропустить от «Бетиса» по два гола в каждом тайме, а самим забить с пенальти и в компенсированное время — это ли не показатель, что «огурцы» нащупали болевую точку «Барселоны»?

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    Наверное, «Барселону» усыпило ее тотальное преимущество (27-10 по ударам, 8-1 по попаданиям). Как итог — 1:1.

    Прогноз

    «ПСВ» показывает довольно сильную игру на своем поле. За семь домашних матчей чемпионата Нидерландов «крестьяне» забили 27 голов, а пропустили всего один.

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    • Нельзя, конечно, ориентироваться исключительно на сравнение с внутренним первенством — уровень уж больно разный.

    Прогнозируем, что «Барселона» свое не отпустит, но «ПСВ» точно потреплет нервы каталонцам. Наш прогноз — «Обе забьют» за 1,58. 0

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    Прогноз на «ПСВ» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58. В рамках 5-го тура ЛЧ 28 ноября голландский «ПСВ» примет каталонскую «Барселону». Старт поединка намечен на 23:00 по Москве.
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