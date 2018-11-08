«Акхисар» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы турецкий «Акхисар» 8 ноября примет на своей арене испанскую «Севилью». Матч начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Акхисар» — «Севилья».

«Акхисар»

Обладатель Кубка Турции в своем дебютном сезоне в еврокубках пока только проигрывал. И с баранкой в графе набранные очки занимает последнее место в своей группе и практически лишился шансов на выход в плей-офф.

В своем первом матче на евроарене «Акхисар» уступил минимально на своем стадионе российскому «Краснодару» со счетом 0:1, пропустив еще в первом тайме.

Затем приехали ни с чем из Бельгии, проиграв там «Стандарду» (1:2). А в последнем игровом дне в Лиге Европы турки были разгромлены в гостях своим предстоящим соперником — 0:6.

На внутренней арене «Акхисар» после 11 туров идет в зоне вылета (16 место), имея в своем активе только девять баллов. В чемпионате Турции он не проигрывает два матча кряду (победа и ничья).

«Севилья»

«Нервионцы» идут на первом месте в своем квартете, имея в своем активе шесть очков. Но такое же количество баллов имеют «Краснодар» и «Стандард».

В первом матче группового этапа севильцы разгромили на своем поле бельгийский клуб со счетом 5:1, затем они проиграли в России «Краснодару» (1:2), упустив победу ведя в счете после первой половины игры.

В заключительной игре первого круга «Севилья» на родной арене уничтожила предстоящего противника, отгрузив им шесть безответных мячей (по три в каждом из таймов).

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Испании «красно-белые» после 11 туров расположились на третьей позиции, набрав в этих играх 20 баллов и отстают от первой строки на четыре пункта. На данный момент у команды Пабло Мачина 4-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Севильи» — 1.30, победа «Акхисара» — 9.50, ничья — 6.25.

Три команды имеют одинаковое количество очков, и поэтому, «Севилья» обязана брать три очка в поединке с аутсайдером группы. Прогнозируем, что в этой встрече гости победят с разницей в несколько мячей. 0