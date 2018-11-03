«Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2018 года

В одиннадцатом туре Серии А «Интер» будет принимать «Дженоа». Матч пройдет 3 ноября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Дженоа».

«Интер»

«Интер» выдал великолепную серию во всех турнирах, которая началась в середине сентября и которую завершила только «Барселона» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов — до встречи с каталонцами «нерадзури» побеждали в семи матчах подряд.

В чемпионате Италии победная серия команды Лучано Спаллетти на данный момент насчитывает 6 матчей. Эту серию команда выдала после неубедительного старта сезона (1 победа, 1 ничья и 2 поражения в Серии А). Причем в двух последних турах «Интер» сперва одолел принципиального соперника «Милан» (1:0), а затем разгромил идущий пятым «Лацио» — 3:0.

В турнирной таблице «Интер» находится на втором месте. У «нерадзури» — 22 очка, столько же и у «Наполи». От «Ювентуса» миланцы пока далековато — «Старая Синьора» впереди на 6 очков.

Отметим, что прекрасную форму набрал форвард «Интера» Мауро Икарди — в трех последних матчах он забил пять из шести голов своей команды.

Кроме того, миланцы могут похвастаться и хорошей обороной — в десяти матчах чемпионата «Интер» пропустил лишь 6 голов, что является лучшим результатом в лиге.

«Дженоа»

«Дженоа» подходит к матчу с «Интером» с серией из четырех поединков без побед. Правда, есть и положительный момент — в ходе этой безвыигрышной серии генуэзцы отобрали очки у «Ювентуса» (1:1), причем стали первой командой, которой это удалось в текущем сезоне.

На неделе «Дженоа» уже играла в Милане — команда проводила перенесенный матч 1-го тура Серии А против «Милана» и уступила со счетом 1:2.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа», имея в активе 14 очков, занимает одиннадцатое место.

В этом сезоне «Дженоа» испытывает серьезные проблемы с обороной — 19 пропущенных голов в десяти матчах. Больше команды Ивана Юрича пропускали только два главных аутсайдера Серии А — «Фрозиноне» и «Кьево».

Все прогнозы на футбол

Ко всем проблемам в обороне перед матчем с «Интером» еще и добавилась дисквалификация Доменико Кришито, который перебрал карточек.

Прогноз

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,41, на ничью — 5,05, а на успех «Дженоа» — 8,70.

В прошлом сезоне «Интер» и «Дженоа» обменялись домашними победами — 1:0 в Милане и 2:0 в Генуе.

Важным моментом будет настрой и состав «Интера» на этот матч с учетом предстоящей встречи против «Барселоны». Вероятно, Спаллетти решит приберечь нескольких игроков основы, и мы увидим от хозяев прагматичную игру на результат. «Дженоа», которой, в отличие от «нерадзурри, пришлось играть посреди недели, пропускает в этом сезоне много, и есть все основания считать, что пропустит и в этот раз. Однако обыграть себя с разгромным счетом гости не позволят.

Наш прогноз — победа "Интера" и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,71. 0