«Ницца» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Франции 21 октября 2018 года

В 10-м туре французской Лиги 1 «Ницца» 21 октября примет на своем поле «Марсель». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Марсель».

«Ницца»

После смены тренера «Ницца» словно продолжает прошлый сезон: все результаты идут вперемешку и часто совсем непредсказуемо. То «влет» «Дижону» 0:4, то победа над «Лионом» (1:0).

Последние три матча были как раз на три исхода: победа над «Нантом» (2:1), проигрыш «ПСЖ» (0:3) и ничья с «Тулузой» (1:1).

Отметим две особенности: плохая точность ударов и равные таймы. В среднем за один матч «Ницца» «стреляет» по воротам 12,6 раза. При этом в створ попадает только 2,6 раза.

По второй особенности: коллектив Патрика Виейра обычно поровну распределяет моменты по игровым половинам. Да и вообще играет одинаково в каждом тайме. Одинаково плохо.

«Марсель»

Третье место и постоянные спотыкания в последнее время. Это короткое описание ситуации в «Марселе». За последние пять матчей команда Руди Гарсии проиграла дважды: «Лионау» (2:4) и «Лиллю» (0:3).

В Лиге Европы тоже сплошное невезение — проигрыш на своем стадионе «Айнтрахту» в самой концовке (1:2) и выездная ничья против «Аполлона» (2:2). К слову, киприоты тоже спасли одно очко в компенсированное время.

В матче последнего тура «провансальцы» относительно реабилитировались, переиграв на «Велодроме» «Кан» 2:0. Но легкой победы (или даже ничьей) мы от «бело-голубых» не ждем.

Хотя бы просто потому, что в последних десяти выездных матчах с учетом всех турниров «Марсель» одержал только одну победу.

Все прогнозы на Лигу 1

Да и конкретно на «Альянц Ривьере» команда Руди Гарсии играет из рук вон плохо. Только в прошлом сезоне ей удалось прервать неудачную выездную серию в матчах против «Ниццы» (три поражения и ничья).

Прогноз

У обеих команд неоднозначная кадровая ситуация. Хозяева не смогут рассчитывать как минимум на пятерых игроков (трое из них «под вопросом»), гости пострадали от Лиги наций сильнее — «Марселю» не помогут сразу семь футболистов.

Перетасовка состава может привнести свежую мысль в игру команды, а может вызвать регулярные ошибки резервистов и, как следствие, поражение с «верхом» по голам.

Правило золотой середины позволяет нам найти гармонию в этом матче и поставить на «ТБ 2,5» за 1,80. 0