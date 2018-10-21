«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 21 октября 2018 года

В воскресенье, 21 октября, в 11-м туре российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле будет принимать «Ахмат», Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ахмат».

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» расположились на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

В активе «горожан» была серия из четырех побед кряду, за время которой они выиграли у «Локомотива» (2:1), «Анжи» (4:0), «Крыльев Советов» (3:0) и «Динамо» (3:0).

Эта серия была прервана в прошлом туре в гостях у «Зенита». Лидер турнирной таблицы одержал победу со счетом 2:1, а за краснодарцев отличился Павел Мамаев, который вряд ли сыграет за клуб в будущем после грандиозного скандала с избиением людей.

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Стоит отметить, что активное участие в международной паузе принимали сразу девять представителей клуба, что может сказаться на их физической форме. В остальном кадровых проблем не наблюдается, но и потеря Мамаева — серьезный удар, в том числе психологический.

«Ахмат»

Грозненский «Ахмат» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков.

В нынешнем сезоне подопечные Рашида Рахимова одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Если говорить о трех последних матчах команды, то в них она разошлась миром с «Оренбургом» (1:1), уступила «Локомотиву» (0:2) и не сумела одолеть кризисный «Анжи» дома — 0:0.

В сентябре на пост главного тренера команды вернулся Рашид Рахимов, но пока существенного прогресса у грозненцев не видно.

Прогноз

В прошлом сезоне соперники выдали два ярких матча, которые завершились с одинаковым счетом 3:2. И оба раза победу праздновали «быки», которые и сейчас считаются безоговорочными фаворитами.

Да, скандал с Мамаевым — удар по клубу, но домашние трибуны и в целом прекрасная игровая форма краснодарцев должны принести им три очка в предстоящей встрече. Ставим на победу «Краснодара» за 1,62. 0