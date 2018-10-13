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    «Армавир» — «Балтика». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Балтика
    Прогноз на «Армавир» — «Балтика»
    Арсен Папикян
    В субботу, 13 октября, «Армавир» в рамках 16 тура ФНЛ на своем поле примет калининградскую «Балтику». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Армавир» — «Балтика».
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    «Армавир»

    «Лисы» после 15 матчей первого дивизиона набрали всего лишь 13 баллов и идут на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 15 строки на четыре очка.

    Подопечные Арсена Папикяна после неудачного старта в последнее время набрали неплохую форму и не знают горечи поражений уже шесть матчей кряду.

    В этот период «бело-оранжевые» три поединка выиграли и столько же свели вничью. В последних двух турах они расписали мировые результаты. В 14 игровой день поделили очки с «Ротором» (2:2) дома, а в последнем туре с «Зенитом-2» (1:1) в гостях.

    На своем поле в этом розыгрыше ФНЛ «Армавир» провел шесть матчей, в которых одержал всего лишь одну победу, два матча свел вничью и три проиграл, разница мячей — 7:10.

    «Балтика»

    «Балтийцы» в 15 поединках ФНЛ в этом сезоне набрали на один балл больше, чем их предстоящий соперник и расположились на 17 строке в турнирке.

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    Последние два поединка в чемпионате подопечные Игоря Ледяхова проиграли. Сначала уступили «Сибири» (1:2) в гостях, а затем с таким же счетом оказались слабее «Нижнего Новгорода» на своем поле.

    А с учетом кубковой встречи, где они проиграли московскому «Локомотиву» (2:3 ОТ), проигрышная серия у них длится уже три матча подряд.

    Гостевые игры этого розыгрыша ФНЛ принесли «Балтике» две победы, три ничьи и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 11:15.

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    В сезоне 2015/16 в рамках ФНЛ команды обменялись выездными победами, в Армавире выиграли гости со счетом 1:2, в Калининграде хозяева уступили — 0:1.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Балтики» — 2.50, победа «Армавира» — 2.90, ничья — 3.15.

    «Армавир» набрал хорошую форму, чему свидетельствует длительная беспроигрышная серия. А гости, наоборот, сейчас не в лучшем состоянии.

    Прогнозируем, что хозяева не проиграют и матч пройдет с забитыми мячами. 0

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    Прогноз на «Армавир» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В субботу, 13 октября, «Армавир» в рамках 16 тура ФНЛ на своем поле примет калининградскую «Балтику». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
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