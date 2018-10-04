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    Одержит ли «Зенит» первую победу в Лиге Европы?

    «Зенит» — «Славия». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 4 октября 2018 года

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Прогноз на «Зенит» — «Славия»
    Артем Дзюба
    В четверг, 4 октября, «Зенит» на своем поле примет «Славию» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет на арене «Санкт-Петербург», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Славия».
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    «Зенит»

    С трудом пройдя два раунда квалификации, «Зенит» все-таки вышел в групповой этап Лиги Европы, где стартовал с матча против «Копенгагена».

    Из Дании «сине-бело-голубые» привезли ничью 1:1. На гол Роберта Мака хозяева ответили точным ударом Пиероса Сотириу.

    После девяти сыгранных туров в чемпионате России подопечные Сергея Семака, уверенно лидируют, опережая ближайшего конкурента на три очка.

    Впрочем, как раз накануне «Зенит» потерпел сенсационное поражение от «Анжи» (1:2), поэтому не смог нарастить свое преимущество.

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    «Славия»

    «Славия» оказалась в Лиге Европы, вылетев из Лиги чемпионов, где в третьем квалификационном раунде уступила киевскому «Динамо» (1:1 и 0:2).

    В первом туре группового этапа пражане на своем поле одержали победу над «Бордо» (1:0), доказав, что имеют большие планы на этот турнир.

    У себя в национальном первенстве «Славия» тоже возглавляет турнирную таблицу, хотя «Викторию» опережает лишь по дополнительным показателям.

    На минувших выходных команда Йиндршиха Трпишовски сенсационно проиграла «Банику» (1:2), хотя и имела численное преимущество.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Если говорить о кадровых проблемах, то они у «Славии» есть — сразу семь игроков залечивают травмы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.76, победа «Славии» — 4.50, ничья — 3.80.

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    Последние игры показали, что «сине-бело-голубые» столкнулись с определенными игровыми проблемами. Если не брать во внимание кубковый поединок против «Волгаря» (4:0), то уверенных побед у подопечных Сергея Семака не было с августа.

    Будет ли легко в игре со «Славией»? На это можно даже не рассчитывать. Чешская команда играет очень цепко, ее оборона способна действовать надежно, в чем уже смог удостовериться «Бордо».

    Учитывая общее состояние «Зенита», которое далеко от идеала, нам кажется, что есть смысл присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 2.06.

    Не секрет, что «Славия» любит играть с акцентом на оборону, поэтому с результативностью в Санкт-Петербурге могут возникнуть проблемы. Обратите внимание на ставку «тотал первого тайма меньше 1» за 1.97. 0

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    Прогноз на «Зенит» — «Славия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. В четверг, 4 октября, «Зенит» на своем поле примет «Славию» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет на арене «Санкт-Петербург», начнется в 19:55 по московскому времени.
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