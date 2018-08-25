«Урал» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 25 августа 2018 года

В субботу, 25 августа, «Урал» на своем поле примет «Ахмат» в матче пятого тура РПЛ. Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Ахмат».

«Урал»

Подопечные Дмитрия Парфенова в четырех стартовых турах чемпионата России заработали только один балл, с которым расположились на 15 месте в турнирной таблице.

Первые три поединка «Урал» провел на своем поле. В первом туре шмели неожиданно проиграли «Анжи» со счетом 1:0, затем уступили «Краснодару» (1:2), пропустив второй гол на 89-й минуте.

И только в третьем матче они разжились заветными баллами. Поединок против московского «Динамо» закончился со счетом 1:1.

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В последней игре чемпионата (и первой выездной) клуб из Екатеринбурга оказался слабее питерского «Зенита», проиграв ему со счетом 1:4, при этом открыв счет в начале встречи.

«Ахмат»

Грозненцы заработали в четырех поединках нового сезона РПЛ четыре очка, которые позволяют им находится на 13 строке турнирки.

В стартовом матче чемпионата «волки» на выезде уступили «Ростову» — 0:1. Во втором туре с тем же результатом «Ахмат» на своем поле обыграл дебютанта элитного дивизиона «Енисей».

Третий игровой день принес им гостевое поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:3. В этом матче чеченский клуб упустил победу играя в большинстве, и при этом первыми открыв счет.

Календарь и таблица РПЛ

Игра предыдущего тура, которая прошла в Грозном, закончилась со счетом 1:1 против «Рубина», хозяева смогли уйти от поражения в самом конце матча.

В последней игре получил тяжелейшую травму ведущий игрок клуба полузащитник Одисе Роши, который выбыл на шесть месяцев.

В прошлом сезоне «Урал» на своем поле одержал победу со счетом 2:0, а на выезде сыграл вничью — 0:0. До этой виктории уральцы три чемпионата подряд не могли обыграть грозненцев на своем поле.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Урала» — 2,40, победа «Ахмата» — 3,30, ничья — 3,15.

«Урал» ни в чем не превосходит своего соперника, но на выезде чеченский клуб выступает крайне неудачно, проиграв в двух матчах из двух. Екатеринбуржцы будут стараться в этом матче добыть максимальное количество баллов, чтобы покинуть зону вылета. Но перестрахуемся и поставим на — победа «Урал» в один мяч или ничья: да 1,80. 0