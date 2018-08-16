«Жальгирис» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 16 августа 2018 года

«Жальгирис»
Первый поединок между этими командами завершился минимальной победой испанцев со счетом 1:0. «Севилья» на протяжении всей игры имела подавляющее преимущество и существенно переиграла литовцев по ударам по воротам — 27 против 8, но забила только один раз.
«Жальгирис» прошел уже два раунда квалификации в этом розыгрыше Лиги Европы и в каждом этапе добивался минимального преимущества над своими противниками.
На первой стадии квалификационных матчей ЛЕ дружина Вальдаса Урбонаса прошла фарерский «КИ Клаксвик». На выезде литовцы переиграли оппонента со счетом 2:1, а в домашней игре расписали мировую — 1:1.
Второй отборочный раунд принес «зелено-белым» домашнюю викторию над лихтенштейнским «Вадуцом» со счетом 1:0, а ответная игра завершилась ничьей — 1:1.
Из-за участия «Жальгириса» в еврокубках, игры с его участием в чемпионате Литвы перенесены на более поздний срок. Клуб из Вильнюса на внутренней арене после 18 поединков расположился на втором месте, имея в своем активе 37 баллов и уступая первой «Судуве» (20 матчей) 11 очков.
«Севилья»
«Нервионцы» взяли старт в нынешней Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии испанский клуб в двух поединках взял верх над венгерским «Уйпештом» (4:0 и 3:1).
Также «красно-белые» на прошлых выходных открывали новый сезон в Испании матчем за Суперкубок против «Барселоны». Поединок, который проходил в Марокко, закончился победой каталонцев со счетом 2:1.
«Севильцы» открыла счет на девятой минуте усилиями Пабло Сарабии. «Барселона» сравняла счет в конце первого тайма (забил Жерар Пике). Второй мяч провел Усман Дембеле на 79 минуте.
Этим поражением подопечные Пабло Мачина прервали свою 4-матчевую победную серию. Всего за последние 12 игр «нервионцы» уступали всего лишь в двух встречах.
Прогноз
В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 1,18.
За победу «Жальгириса» в основное время предлагают — 14,50, ничья в основное время — 7,50.
Проход: «Жальгириса» — 25,00; «Севильи» — 1,01.
Литовцам в первом матче откровенно повезло пропустить только один гол. И поэтому, в ответной игре у них есть минимальный шанс на благоприятный исход. Но, скорее всего, испанцы им не позволят это сделать, и с легкостью добудут победу.
Ставим — победа «Севильи» с форой (-2) за 1,81. 0