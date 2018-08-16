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    «Жальгирис» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 16 августа 2018 года

    Лига Европы Футбол Испании Севилья
    Прогноз на «Жальгирис» — «Севилья»
    Фрагмент первого пеодинка
    Литовский «Жальгирис» в ответном матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет на своем поле испанскую «Севилью». Встреча, которая пройдет в Вильнюсе 16 августа, начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Жальгирис» — «Севилья».
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    «Жальгирис»

    Первый поединок между этими командами завершился минимальной победой испанцев со счетом 1:0. «Севилья» на протяжении всей игры имела подавляющее преимущество и существенно переиграла литовцев по ударам по воротам — 27 против 8, но забила только один раз.

    «Жальгирис» прошел уже два раунда квалификации в этом розыгрыше Лиги Европы и в каждом этапе добивался минимального преимущества над своими противниками.

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    На первой стадии квалификационных матчей ЛЕ дружина Вальдаса Урбонаса прошла фарерский «КИ Клаксвик». На выезде литовцы переиграли оппонента со счетом 2:1, а в домашней игре расписали мировую — 1:1.

    Второй отборочный раунд принес «зелено-белым» домашнюю викторию над лихтенштейнским «Вадуцом» со счетом 1:0, а ответная игра завершилась ничьей — 1:1.

    Из-за участия «Жальгириса» в еврокубках, игры с его участием в чемпионате Литвы перенесены на более поздний срок. Клуб из Вильнюса на внутренней арене после 18 поединков расположился на втором месте, имея в своем активе 37 баллов и уступая первой «Судуве» (20 матчей) 11 очков.

    «Севилья»

    «Нервионцы» взяли старт в нынешней Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии испанский клуб в двух поединках взял верх над венгерским «Уйпештом» (4:0 и 3:1).

    Также «красно-белые» на прошлых выходных открывали новый сезон в Испании матчем за Суперкубок против «Барселоны». Поединок, который проходил в Марокко, закончился победой каталонцев со счетом 2:1.

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    • «Севильцы» открыла счет на девятой минуте усилиями Пабло Сарабии. «Барселона» сравняла счет в конце первого тайма (забил Жерар Пике). Второй мяч провел Усман Дембеле на 79 минуте.

    Этим поражением подопечные Пабло Мачина прервали свою 4-матчевую победную серию. Всего за последние 12 игр «нервионцы» уступали всего лишь в двух встречах.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 1,18.

    За победу «Жальгириса» в основное время предлагают — 14,50, ничья в основное время — 7,50.

    Проход: «Жальгириса» — 25,00; «Севильи» — 1,01.

    Литовцам в первом матче откровенно повезло пропустить только один гол. И поэтому, в ответной игре у них есть минимальный шанс на благоприятный исход. Но, скорее всего, испанцы им не позволят это сделать, и с легкостью добудут победу.

    Ставим — победа «Севильи» с форой (-2) за 1,81. 0

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    Прогноз на «Жальгирис» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,81. Литовский «Жальгирис» в ответном матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет на своем поле испанскую «Севилью». Встреча, которая пройдет в Вильнюсе 16 августа, начнется в 20:00 по Москве.
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