«Жальгирис» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 16 августа 2018 года

Литовский «Жальгирис» в ответном матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы примет на своем поле испанскую «Севилью». Встреча, которая пройдет в Вильнюсе 16 августа, начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Жальгирис» — «Севилья».

«Жальгирис»

Первый поединок между этими командами завершился минимальной победой испанцев со счетом 1:0. «Севилья» на протяжении всей игры имела подавляющее преимущество и существенно переиграла литовцев по ударам по воротам — 27 против 8, но забила только один раз.

«Жальгирис» прошел уже два раунда квалификации в этом розыгрыше Лиги Европы и в каждом этапе добивался минимального преимущества над своими противниками.

Все прогнозы на футбол

На первой стадии квалификационных матчей ЛЕ дружина Вальдаса Урбонаса прошла фарерский «КИ Клаксвик». На выезде литовцы переиграли оппонента со счетом 2:1, а в домашней игре расписали мировую — 1:1.

Второй отборочный раунд принес «зелено-белым» домашнюю викторию над лихтенштейнским «Вадуцом» со счетом 1:0, а ответная игра завершилась ничьей — 1:1.

Из-за участия «Жальгириса» в еврокубках, игры с его участием в чемпионате Литвы перенесены на более поздний срок. Клуб из Вильнюса на внутренней арене после 18 поединков расположился на втором месте, имея в своем активе 37 баллов и уступая первой «Судуве» (20 матчей) 11 очков.

«Севилья»

«Нервионцы» взяли старт в нынешней Лиге Европы со второго отборочного раунда. На этой стадии испанский клуб в двух поединках взял верх над венгерским «Уйпештом» (4:0 и 3:1).

Также «красно-белые» на прошлых выходных открывали новый сезон в Испании матчем за Суперкубок против «Барселоны». Поединок, который проходил в Марокко, закончился победой каталонцев со счетом 2:1.

«Севильцы» открыла счет на девятой минуте усилиями Пабло Сарабии. «Барселона» сравняла счет в конце первого тайма (забил Жерар Пике). Второй мяч провел Усман Дембеле на 79 минуте.

Этим поражением подопечные Пабло Мачина прервали свою 4-матчевую победную серию. Всего за последние 12 игр «нервионцы» уступали всего лишь в двух встречах.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям, оценивая их победу в основное время коэффициентом в 1,18.

За победу «Жальгириса» в основное время предлагают — 14,50, ничья в основное время — 7,50.

Проход: «Жальгириса» — 25,00; «Севильи» — 1,01.

Литовцам в первом матче откровенно повезло пропустить только один гол. И поэтому, в ответной игре у них есть минимальный шанс на благоприятный исход. Но, скорее всего, испанцы им не позволят это сделать, и с легкостью добудут победу.

Ставим — победа «Севильи» с форой (-2) за 1,81. 0