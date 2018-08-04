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    «Краснодар» не выйдет «сухим» из матча с «Уралом»

    «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РПЛ 4 авуста

    РПЛ Футбол России Урал Краснодар
    Прогноз на «Урал» — «Краснодар»
    Федор Смолов
    «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч РПЛ 4 авуста Прогноз на «Урал» — «Краснодар».
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    «Урал»

    По итогам прошлого розыгрыша РПЛ «шмели» заняли 12 место, опередив зону переходных матчей всего лишь на два очка, а от еврокубковой шестой строки они отстали на шесть пунктов.

    Заканчивали чемпионат-2018 уральцы двумя поражениями кряду от «Амкара» (0:2) и «Ростова» (0:1). В официальных матчах у них 4-матчевая серия без побед.

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    В летнее трансферное окно команду пополнил защитник Брызгалов из «Анжи», а покинули клуб целый ряд футболистов (Коробов, Фомин, Арапов, Манучарян, Ставпец, Портнягин, Чернов).

    В стартовом туре «Урал» минимально уступил «Анжи» — 0:1. При этом хозяева поля нанесли 21 удар в сторону ворот и постоянно владели преимуществом, но воплотить его в голы так и не удалось.

    «Краснодар»

    «Быки» прошлый сезон закончили на четвертом месте. От третьей лигочемпионовской строки они отстали всего лишь на два балла.

    В гостевых встречах минувшего чемпионата они одержали девять побед, два матча победителя не выявили и четыре игры проиграли.

    Вернулся из аренды бразилец Ари. Из приобретений выделим покупку Куэвы, Катрича и Спаича. Ушли в летнее трансферное окно: Лаборде, Жоазиньо, Гранквист и Подберезкин.

    В стартовой игре сезона краснодарцы встречались на выезде с «Рубином» и проиграли 1:2 — на 31-й минуте за гостей забил Смолов, но героем в составе казанцев стал автор дубля Азмун. «Быки» проявляли инициативу, особенно во втором тайме, но реализовать свои моменты и спасти игру не смогли.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Урала» — 3,40, победа «Краснодара» — 2,33, ничья — 3,05.

    В прошлом сезоне «Краснодар» на выезде одолел уральцев со счетом 1:0. Перед этим три игры завершались вничью с забитыми мячами с обеих сторон. Мы считаем, что и на этот раз обе команды не уйдут без гола. «Урал» очень захочет порадовать болельщиков в родных стенах, а у «Краснодара» просто есть класс, чтобы бороться за победу и огорчать относительно скромного оппонента. Ставим на то, что обе команды забьют за 2,02. 0

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