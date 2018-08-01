«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 1 августа

В рамках Международного кубка чемпионов 1 августа встретятся лондонские «Арсенал» и «Челси». Матч пройдет на «Авива-Стэдиум» в Дублине. Начало встречи — в 22.05. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».

«Арсенал»

«Арсенал» этим летом вступает в эру после Арсена Венгера — команду возглавил Унаи Эмери.

«Канониры» начали подготовку к сезону с разгрома над клубом из пятого английского дивизиона — «Борэм Вуд» (8:0).

Затем лондонцы провели два матча в рамках Международного кубка чемпионов. Сперва команда Эмери уступила «Атлетико» в сери пенальти — 1:1 и 1:3. Голом у «канониров» отличился Эмил Смит-Роу. А следом лондонцы разгромили ПСЖ — 5:1. Дубль оформил Александр Ляказетт, еще по голу забили Месут Озил, Роб Холдинг и Эдди Нкетиа. В этих матчах Эмери экспериментировал и пробовал разные сочетания игроков, чего-то подобного можно ожидать и в матче против «Челси».

После двух матчей в таблице Международного кубка чемпионов у «Арсенала» — четвертое место.

«Челси»

«Челси» также готовится к старту нового сезона под руководством нового тренера — Маурицио Сарри. У итальянского специалиста есть не так много времени, чтобы донести до игроков свою философию.

«Синие» в рамках подготовки к новому сезону провели два матча. В первом поединке под руководством Сарри команда в Австралии обыграла местный «Перт Глори» со счетом 1:0 (отличился Педро).

На Международном кубке чемпионов «Челси» стартовал с ничьей и победы в серии пенальти над «Интером» — 1:1 (5:4). Лондонцы проводили этот матч в экспериментальном составе — без игроков, которые со своими сборными дошли до поздних стадий чемпионата мира. Гол у «синих» вновь забил Педро.

«Челси» после одного матча на турнире располагается на седьмой строчке и в случае победы над «Арсеналом» будет всерьез претендовать на итоговую победу на Международном кубке чемпионов.

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Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». На победу команды Эмери можно поставить с коэффициентом 2,39, тогда как на успех подопечных Сарри — 2,80. Ничья оценивается коэффицицентом 3,60.

В прошлом сезоне «Арсенал» и «Челси» встречались на футбольном поле пять раз, и «синим» ни разу не удалось взять верх. Сперва «канониры» завоевали Суперкубок Англии, обыграв «Челси» по пенальти (1:1 и 4:1 в серии пенальти). Затем в рамках АПЛ команды дважды сыграли вничью — 0:0 и 2:2. А в полуфинале Кубка английской лиги «Арсенал» сыграл вничью на выезде (0:0), после чего одолел соперника дома (2:1).

Международный кубок чемпионов проходит довольно результативно (лишь в двух матчах из пятнадцати уже сыгранных одна из команд не забивала), и есть все предпосылки для того, чтобы «Арсенал» и «Челси» также порадовали болельщиков результативным футболом.

Предлагаем поставить в этом матче на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,53. 0