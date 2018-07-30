«Уфа» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 июля

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В рамках первого тура РПЛ «Уфа» на своей арене примет столичный «Локомотив». Поединок, который пройдет 30 июля в Уфе, начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Уфа» — «Локомотив».

«Уфа»

Уфимцы в прошлом сезоне заняли шестое место, получив право на участие в Лиге Европы благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

В межсезонье в клубе произошли серьезные изменени: команду покинул главный тренер Сергей Семак, перебравшийся в «Зенит». Его место занял его помощник Сергей Томаров.

Состав «горожан» остался более-менее без изменений. Единственнвм заметным трансфером стала продажа в «Краснодар» полузащитника Дмитрия Стоцкого.

Из «Зенита» в «Уфу» перешел защитник Данил Круговой, из аренды вернулся защитник Александр Пуцко.

В межсезонье башкирская команда провела целых восемь контрольных поединков, но лишь в двух из них она одержала победы: над румынской «Университатой» (3:2) и чешским «Прибрамом» (2:1).

Еще один матч «Уфа» свела вничью (с немецким «Урдингеном» — 1:1) и пять встреч проиграла. Уступила болгарскому ЦСКА (1:2), австрийскому «Зальцбургу» (0:3), немецкому «Мюнхену 1860» (0:1), турецкому «Истанбулу ББ» (2:3) и итальянскому «Удинезе» (1:2).

Сезон для уфимцев начался домашним матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале». Несмотря на преимущество «Уфы» во втором тайме. матч закончился без забитых мячей.

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Предстоящий матч из-за травмы пропустит полузащитник Ондржей Ванек.

В прошлом сезоне «Уфа» одержала домашнюю победу со счетом 1:0, а на выезде сыграла вничью 0:0.

«Локомотив»

Железнодорожники по итогам прошлого сезона завоевали чемпионский титул, почти не поменяв сыгранный состав в межсезонье.

Красно-зеленые подписали защитника сборной Нигерии и «Амкара» Брайана Идову и сохранили в своем составе португальского нападающего «Лилля» Эдера, выкупив его у французов.

В «Локо» из «Рубина» вернулся нападающий Рифат Жемалетдинов, а из аренды пришел нападающий Игорь Портнягин. Последним трансфером стал арендованный защитник ПСЖ Гжегош Крыховяк.

Покинули команду нападающий Ари, полузащитники Алан Касаев и Аршак Корян, а также защитники Неманья Пейчинович и Тимофей Маргасов.

В первом товарищеском матче, прошедшем 29 июня, «Локомотив» сыграл вничью с «Аустрией Клагенфурт» со счетом 1:1. Единственный гол у российской команды забил Рифат Жемалетдинов.

Первый сбор «железнодорожники» завершили еще одной ничьей — в этот раз в матче против хорватского «Осиека» (0:0).

13 июля «Локомотив» провел первый контрольный матч на втором сборе — с австрийским «Вольфсбергом», с которым москвичи сыграли вничью — 0:0.

Спустя четыре дня «Локомотив» потерпел первое поражение на сборах, уступив голландскому «Витессу» со счетом 0:3.

Завершили сборы москвичи 21 июля победой над турецким «Акхисаром» со счетом 2:1. Голами в составе «Локо» отметились Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук.

Сезон для железнодорожников начался 27 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА, который команда Семина проиграла со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в овертайме.

«Локо» выглядел в матча за Суперкубок довольно неубедительно, особенно в линии атаки, так что победа армейцев была вполне закономерной.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу команды Семина — 2,30, а на «Уфу» — 3,30. Ничья оценивается коэффициентом 2,90.

Команды только вкатываются в сезон, и дается им это непросто. «Локомотив» явно еще не набрал нужных кондиций, особенно в атаке. Скорее всего встреча завершится вничью.

«Уфа» на своем поле уверенно отборонялась в еврокубоковм матче, да и в целом уверенно играет дома. Оборона «Локомотива» тоже зарекомендовала себя в прошлом сезоне надежной, да и в матче с ЦСКА не плошала.

Скорее всего обилия забитых голов ждать не стоит. Может быть их не будет совсем. Интересны также варианты — «обе забьют — нет» за 1,57 и «Уфа не забьет» за 2,20. 0