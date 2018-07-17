«СКА-Хабаровск» — «Армавир». Прогноз и ставки на матч первого тура первенства ФНЛ 17 июля

Во вторник, 17 июля, стартует новый сезон ФНЛ, в первом туре «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Армавир». Поединок, который пройдет на стадионе им. Ленина, начнется в 12:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Армавир».

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» по итогам прошлого сезона покинули Премьер-лигу, заняв последнее 16 место и заработав в 30 поединках всего лишь 13 очков.

Календарь и таблица РФПЛ

Во втором круге РФПЛ-2017/18 дальневосточная команда набрала только один балл. Безвыигрышная серия в официальных матчах составляет 17 встреч кряду, проигрышная — шесть, незабивная — 11.

В межсезонье «красно-синие» провели ряд контрольных поединков. В начале июня сыграли вничью с минским «Динамо» (2:2), затем одержали четыре победу кряду с общим счетом 13:1.

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Потом подопечные Сергея Передни два поединка закончили без забитых мячей, а свой последний спарринг они выиграли. Одолели «Нижний Новгород» со счетом 1:0.

«Армавир»

Победитель первенства ПФЛ зоны «Юг» сезона 2017/18 «Армавир» во второй раз в своей истории завоевал путевку в ФНЛ.

Первое свое появление в первом дивизионе оказалось неудачным, армовирцы по итогам ФНЛ-2015/16 заняли 18 место среди 20 команд и вернулась в ПФЛ.

«Лисы» в прошлом сезоне во второй лиге заняли первое место в своей зоне, опередив ближайшего преследователя на один балл. В 32 поединках они проиграли всего лишь один матч.

При подготовке к новому сезону «Армавир» провел четыре товарищеских матча. В двух из них он одержал победы, один свел вничью и одну игру проиграл.

Между собой оппоненты провели только два поединка, в 2015 году в рамках ФНЛ. Игра в Хабаровске закончилась со счетом 0:0, а в ответной встрече «СКА-Хабаровск» взял верх над «Армавиром» — 2:0.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры фаворитом считают хозяев поля: победа «СКА-Хабаровск» — 1,63, победа «Армавира» — 5,80, ничья — 3,70.

Дальневосточная команда имеет очень долгую серию, в которой она не может распечатать ворота соперника. «Армейцы» всеми силами будут стараться забить гол как можно скорее в официальном матче. Рискнем поставить на — 1-й тайм: «СКА-Хабаровск» забьет: да за 1,84. 0