«СКА-Хабаровск» — «Армавир». Прогноз и ставки на матч первого тура первенства ФНЛ 17 июля

«СКА-Хабаровск»
«Армейцы» по итогам прошлого сезона покинули Премьер-лигу, заняв последнее 16 место и заработав в 30 поединках всего лишь 13 очков.
Во втором круге РФПЛ-2017/18 дальневосточная команда набрала только один балл. Безвыигрышная серия в официальных матчах составляет 17 встреч кряду, проигрышная — шесть, незабивная — 11.
В межсезонье «красно-синие» провели ряд контрольных поединков. В начале июня сыграли вничью с минским «Динамо» (2:2), затем одержали четыре победу кряду с общим счетом 13:1.
Потом подопечные Сергея Передни два поединка закончили без забитых мячей, а свой последний спарринг они выиграли. Одолели «Нижний Новгород» со счетом 1:0.
«Армавир»
Победитель первенства ПФЛ зоны «Юг» сезона 2017/18 «Армавир» во второй раз в своей истории завоевал путевку в ФНЛ.
Первое свое появление в первом дивизионе оказалось неудачным, армовирцы по итогам ФНЛ-2015/16 заняли 18 место среди 20 команд и вернулась в ПФЛ.
«Лисы» в прошлом сезоне во второй лиге заняли первое место в своей зоне, опередив ближайшего преследователя на один балл. В 32 поединках они проиграли всего лишь один матч.
При подготовке к новому сезону «Армавир» провел четыре товарищеских матча. В двух из них он одержал победы, один свел вничью и одну игру проиграл.
Между собой оппоненты провели только два поединка, в 2015 году в рамках ФНЛ. Игра в Хабаровске закончилась со счетом 0:0, а в ответной встрече «СКА-Хабаровск» взял верх над «Армавиром» — 2:0.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры фаворитом считают хозяев поля: победа «СКА-Хабаровск» — 1,63, победа «Армавира» — 5,80, ничья — 3,70.
Дальневосточная команда имеет очень долгую серию, в которой она не может распечатать ворота соперника. «Армейцы» всеми силами будут стараться забить гол как можно скорее в официальном матче. Рискнем поставить на — 1-й тайм: «СКА-Хабаровск» забьет: да за 1,84. 0