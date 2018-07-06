Уругвай — Франция. Прогноз и ставки на тотал в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 6 июля

В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Уругвая встретится со сборной Франции. Матч пройдет 6 июля на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прогноз на Уругвай — Франция.

Уругвай

Сборная Уругвая на чемпионате мира-2018 до сих пор не знает ни горечи поражений, ни что такое ничьи. Уругвайцы выиграли во всех трех матчах группового этапа, а затем и в 1/8 финала.

Уругвай начал мировое первенство с непростой победы над Египтом — 1:0. Хотя южноамериканцы и доминировали на протяжении всей игры, а Луис Суарес транжирил моменты, забить им удалось лишь в концовке матча — Хосе Мария Хименес пришел на стандарт и головой вколотил мяч в сетку. Далее Уругвай также скромно, но со значительным преимуществом по игре победил Саудовскую Аравию — 1:0. Здесь уже Суарес сказал свое слово, забив победный мяч.

В третьей встрече групповой стадии уругвайцы не пощадили хозяев чемпионата мира сборную России, которая к тому же большую часть матча провела в меньшинстве. Впрочем, два из трех голов уругвайцы забили еще при полных составах — сперва со штрафного отличился Суарес, а затем мяч влетел в сетку после удара Диего Лаксальта и рикошета от Дениса Черышева. Уже в концовке матча добил россиян Эдинсон Кавани.

В первом раунде плей-офф у уругвайцев появился первый топ-соперник. В непростом поединке подопечные Оскара Табареса одолели сборную Португалии - 2:1. Эдинсон Кавани забил два великолепных гола, однако еще и получил травму — вроде как несерьезную, но его участие в четвертьфинале пока находится под вопросом. В этом же матче Уругвай и пропустил свой первый гол на турнире — огорчил Фернандо Муслеру Пепе.

Отметим, что Уругвай на мировом первенстве не пропускал на протяжении семи таймов. На данный момент уругвайцы пропустили на мировом первенстве меньше любой другой сборной. Кроме того, в матче против Португалии Уругвай пропустил впервые за восемь последних матчей.

Еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание — в четырех матчах игроки уругвайской сборной заработали лишь один «горчичник». Это также лучший показатель среди всех участников турнира.

Франция

Сборная Франции также выиграла свою группу, правда, набрав 7 очков из 9 возможных.

«Трехцветные» в первом туре группового этапа взяли верх над над Австралией (2:1). Команды обменялись реализованными пенальти (у Франции забил Антуан Гризманн), а три очка французы добыли благодаря рикошету от ноги Азиза Бехича после удара Поля Погба. Далее французские футболисты минимально одолели Перу (1:0) — победу команде Дидье Дешама принес Килиан Мбаппе.

В заключительном туре, когда Франция уже гарантировала себе путевку в плей-офф, «трехцветные» скатали унылую ничью со сборной Дании — 0:0.

В первом раунде плей-офф французы подарили болельщикам шикарный матч против Аргентины, который завершился со счетом 4:3. Франция лидировала в матче после пенальти в исполнении Гризманна, затем оказалась в роли догоняюшей стороны, но сумела забить трижды. Феноменальный Мбаппе оформил дубль, а Бенжамен Павар отличился потрясающим ударом из-за пределов штрафной.

Интересный факт — сборная Франции не проигрывает в 19 матчах подряд (17 побед и 2 ничьи), когда голами отличается Гризманн. Также стоит отметить результативность Гризманна в плей-офф крупных турниров — на его счету 6 голов в пяти последних матчах плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Франции. На ее победу по итогам 90 минут матча можно поставить с коэффициентом 2,00, тогда как на ничью — 3,10, а на победу Уругвая — 4,20.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Вероятней всего, на матч против Франции Уругвай сделает ту же ставку, которая сработала в игре против Португалии — в первую очередь, команда будет рассчитывать на надежную оборону и попытается реализовать свои контратаки. При этом уругвайцы вряд ли позволят, чтобы игра перешла в открытый футбол.

Франция будет действовать первым номером и пытаться взломать крепкую оборону уругвайцев — куда более крепкую, нежели аргентинская. Лучшим развитием события для французов будет гол в первом тайме, который вынудит Уругвай идти вперед и открывать зоны для быстроногих Мбаппе и Гризманна. Однако удастся ли французам забить этот гол?

Предлагаем поставить в этом матче на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,50. 1