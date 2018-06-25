Саудовская Аравия – Египет. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 25 июня

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В понедельник, 25 июня, сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Египта в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча группы А, которая пройдет в Волгограде, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Саудовская Аравия – Египет.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии потеряла шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения в двух стартовых матчах мирового первенства.

В первом туре подопечные Хуана Антонио Пицци с крупным счетом проиграли России (0:5), пропустив два гола от Дениса Черышева.

Во втором туре Саудовская Аравия сыграла лучше, но все равно уступила Уругваю (0:1). Единственный мяч забил Луис Суарес.

Важно заметить, что аравийцы пока не забили ни одного гола на турнире.

Египет

Футболисты сборной Египта тоже лишились шансов на выход в 1/8 финала после двух кряду поражений.

На чемпионате мира «фараоны» стартовали матчем против Уругвая (0:1), в котором им немного не повезло.

Играя без своего лидера Мохамеда Салаха, египтяне были близки к ничьей, но пропустили от Хосе Хименеса за одну минуту до конца основного времени.

В следующем туре Египет потерпел поражение от России (1:3). Пропустив три мяча в начале второго тайма, команда Эктора Купера ответила точным ударом Салаха с пенальти.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество африканцам: победа сборной Египта – 1,90, победа сборной Саудовской Аравии – 4,60, ничья – 3,50.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Турнирного значения данная встреча не имеет, но команды будут сражаться за свою репутацию, ведь вряд ли кому-то хочется покидать Россию с «баранкой».

Если судить по составу, то египтяне сильнее аравийцев, у которых весь состав сформирован из футболистов местного чемпионата.

Ранее появилась информация, что Салах может досрочно покинуть расположение национальной команды, но она не подтвердилась, так как ее опроверг сам форвард «Ливерпуля».

Исходя из вышесказанного, мы бы поставили на победу Египта или даже взяли бы фору -1, чтобы коэффициент поднялся до 2,55.