Япония – Сенегал. Прогноз и ставки на результат матча второго тура группы H на чемпионате мира по футболу 24 июня

В воскресенье, 24 июня, во втором туре чемпионата мира по футболу в группе группы H сборная Японии встретится с командой Сенегала. Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на Япония – Сенегал.

Япония

«Синие самураи» в 1-м туре смогли нанести неожиданное поражение сборной Колумбии со счетом 2:1. В этом поединке решающей стала 3-я минута матча, на которой прямую красную карточку получил полузащитник «Эспаньола» Карлос Санчес, сыграв рукой в своей штрафной площадке.

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Шиньи Кагава уверенно реализовал 11-метровый. Колумбийцы сравняли счет в конце 1-го тайма, но на 73-й минуте японцы забили 2-й гол и завоевали 3-и очка.

Это была лишь 2-я виктория, одержанная Японией за последнее время. В заключительном спарринге перед мундиалем она обыграла сборную Парагвая — 4:2, т.с. прервав 5-матчевую безвыигрышную серию.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В этом отрезке сборная Японии не проиграла только в 1-й игре (в конце марта 2018 года с Мали — 1:1). В остальных встречах она уходила с поля поверженной, общий счет этих поражений — 2:10.

Полузащитник мексиканской «Пачуки» Кейсуке Хонда рискует пропустить предстоящий поединок из-за травмы.

Сенегал

«Львы Теранги» также победили в первой игре на ЧМ-2018, переиграв в 1-м туре сборную Польши со счетом 2:1.

1-й гол африканцы забили после рикошета от Тиагу Ционека, 2-й забил Мбай Ньянг после вопиющей ошибки обороны и вратаря сборной Польши.

Сенегальцы, как и их предстоящий соперник, победили только во 2-й игре за последнее время (также обыграли Южную Корею — 2:0 в преддверие ЧМ). Перед этими поединками они 1-н матч проиграли и 3-и свели вничью.

Между собой оппоненты провели 2-а поединка. В обеих встречах победу праздновали африканские футболисты (2:0 и 1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение африканской команде: победа сборной Сенегала – 2,40, победа сборной Японии – 3,35, ничья – 3,15.

Победитель этой пары практически обеспечит себе место в 1/8 финала. И так как цена ошибки в этом поединке будет велика, скорее всего, оппоненты не будут рисковать и поделят очки в предстоящем матче. А вопрос с выходом в следующий раунд они будут решать в заключительном туре группового этапа.