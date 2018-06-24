Япония — Сенегал. Прогноз на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 24 июня

24 июня во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Японии сыграет с командой Сенегала. Поединок начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на Япония — Сенегал.

Япония

В квалификационных матчах в финальной группе азиатской зоны Япония за 10 игр пропустила семь мячей, забив при этом 17. В четырех встречах японцы не пропустили и в одном поединке — не забили.

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После завершения отборочного турнира «самураи» провели девять контрольных поединков. В трех из них они не смогли распечатать ворота соперника, а свои ворота на замке так и не сохранили во всех играх.

Пропускная серия японской дружины на данный момент составляет восемь матчей подряд. Последний раз японцы не пропустили в матче с КНДР — 1:0 (в чемпионате Восточной Азии).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В крайних двух играх дружина Акира Нисино провела шесть мячей в ворота противников. Такое же количество голов она смогла провести аж за девять поединков перед этими встречами.

Сенегал

Подопечные Алиу Сиссе за весь отборочный турнир (восемь встреч) пропустили пять мячей. В пяти играх квалификации они отыграли на ноль, не забили только в одном матче.

После завершения отборочных матчей сенегальцы приняли участие в пяти спаррингах, в которых отметились четырьмя забитыми мячами, а в свои ворота пропустили три.

В поединках финального раунда Кубка мира африканцы уходили с поля без забитого мяча всего лишь один раз, в 1/4 финала ЧМ-2002 против Турции — 0:1.

Прогноз

После неожиданных результативных викторий в первом туре ЧМ-2018, оппоненты, по всей видимости, в предстоящей встрече большое внимание уделят обороне своих ворот. Как мы считаем, этот поединок не будет особо результативным. Прогнозируем в этой игре ТМ 2,5 за 1,64.