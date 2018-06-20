Уругвай – Саудовская Аравия. Прогноз на матч ЧМ-2018 20-го июня

20-го июня в рамках 2-го тура группы А сборная Уругвая примет на «Ростов Арене» сборную Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Москве. Прогноз на Уругвай – Саудовская Аравия.

Уругвай

Показатели сборной Уругвая во время отбора. 18 матчей: 78% побед дома (7 игр) и только 22% побед в гостях (2 игры). Разница голов: дома +14, на выезде -2. Желтые карточки, в среднем за матч: дома 1,67, на выезде – 2,44. Удары по воротам, в среднем за матч: дома – 12,89, на выезде – 8,44.

Эта статистическая сводка здесь для наглядности. Вот почему команда Оскара Табареса плохо отыграла в первом туре против Египта. Обычно «чарруа» начинают здорово, а заканчивают за упокой. Так что вполне логичным видится и другой конец, раз начало тоже было иным.

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Рискнем предположить, что Суарес и Ко разыграются именно в матче против саудитов. Девять игроков в обороне, как было в матче против сборной России, могут помешать, так как тоже не дети – анализировать ошибки умеют. Но на два гола уругвайцев должно хватить.

Саудовская Аравия

Возвратимся опять к данным отборочных матчей. Но немного поменяем вектор. По итогам квалификации сборная Саудовской Аравии вошла в топ-5 команд Азии с самым высоким процентом владения мячом. Обычно саудиты держали мяч 57% игрового времени.

Тенденция продолжится – на это указал матч против России, в котором территориальное преимущество азиатов перевалило за 60%. Нынешний соперник – противоположного «покроя». Обычно Уругвай не дотягивает и до 50%.

К чему это – к тому, что есть все благоприятные условия для совпадения паззла: Аравия любит держать, Уругвай любит контратаковать. С опытными зверьми, типа Кавани и Суареса, поймать разрыв между линиями будет проще простого. Это получалось и с Египтом.

Прогноз

Предлагаем поставить на результативный футбол от номинальных хозяев поединка. Не думаем, что будет повторение голевого шоу сборной России, но и «сухим» Уругвай не уйдет. Да и азиаты тоже не дадут себя в обиду второй раз подряд. Скорее всего после трех голов игра успокоится и «засохнет».

Наша ставка – «ИТ1 меньше 3» за 1,58.