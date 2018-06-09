Датчане и мексиканцы поберегут силы на стартовые матчи ЧМ

В заключительном контрольном поединке перед предстоящим чемпионатом мира сборная Дании на своем поле примет Мексику. Встреча, которая состоится 9 июня в Брондбю, начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на Дания — Мексика.

Дания

Датчане пробились в финальную часть мундиаля благодаря победе в плей-офф над ирландцами. В первом матче, который прошел в Дании, оппоненты расписали мировую — 0:0. А в ответном поединке скандинавы разгромили на выезде Ирландию со счетом 5:1.

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И теперь «датский динамит» сыграет на чемпионате мира в России в группе с Перу, Австралией и Францией. Первый матч они проведут уже 16 июня с перуанцами.

В последних пяти матчах сборная Дании лишь 1-н раз выиграла, 2-а раза сыграла вничью и 2-а матча проиграла.

Сначала проиграла Швеции (0:1) и Иордании (2:3), затем одержали викторию над Панамой (1:0), крайние 2-а поединка свели вничью — с Чили и Швецией по 0:0.

Мексика

«Трехцветные» успешно выступила в квалификации ЧМ, заняв в финальной стадии отбора зоны КОНКАКАФ 1-е место. в 10-ти поединках они добыли 6-ть побед, 3-и ничьи и 1- н раз проиграли, разница мячей — 16:7.

И теперь на полях России мексиканцы поспорят за выход в 1/8 финала со сборными Германии, Кореи и Швеции. Стартовый поединок у них намечен на 17 июня против немцев.

В последних 5-х контрольных поединках подопечные Хуана Карлоса Осорио 3-и встречи выиграли, 1-у сыграли вничью и 1-у проиграли. За последние 3-и игры мексиканцы забили только 1-н гол.

Проиграли Хорвата (0:1), сыграли вничью с Уэльсом (0:0), а в крайнем спарринге нанесли поражение сборной Шотландии со счетом 1:0.

Последний раз оппоненты встречались в 2013 году в товарищеском поединке. И тогда соперники разошлись миром – 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Дании – 2,35, победа сборной Мексики – 3,25, ничья – 3,10.

По всей видимости, датчане будут играть от обороны, так что много голов в предстоящем поединке ждать не приходится. И мексиканцы в последнее время также не блещут результативностью. Вероятнее всего, что матч закончится на ТМ 2,5.