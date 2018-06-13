Первый канал назвал имена комментаторов матча открытия ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболубудут комментировать матч открытия чемпионата мира на Первом канале.

Первый канал покажет все матчи чемпионата мира в сверхвысокой чёткости 4К, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира – команд Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах.