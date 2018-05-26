«Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на результативность таймов в финальном матче Лиги чемпионов 26 мая

«Реал Мадрид»

По ходу продвижения в Лиге чемпионов «Реал Мадрид» набирал все лучшую форму. По сути, на пути к финалу Лиги чемпионов «галактикос» испытали проблемы только в трех поединках: против «Тоттенхэма» в группе (проигрыш 1:3), против «Ювентуса» в ответной игре 1/4-й (проигрыш 1:3) и против «Баварии» в полуфинале (2:2).

Зидан: «Реал» всегда хочет большего Главный тренер «Реала» в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что королевский клуб не устанет завоевывать титулы

Причем проблемы в игре со «шпорами» были не игрового характера – тогда испанцы атаковали будь здоров (19 ударов за игру). Да и в ответке с «Юве» мадридцы были в неплохой форме (тоже 19 ударов, 20 заработанных штрафных, 7 угловых).

А вот против «Баварии» были вопросы. Немцы здорово прижали «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». В сумме они нанесли 20 ударов по воротам Наваса. Причем «баварцы» распределили их равномерно по всей игре – по 10 в каждом тайме.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Это типичный показатель королевского клуба – подседать в определенные участки матча. А значит, нужно создавать давление не рвано, а планомерно. Что и сделала команда Юппа Хайнкеса, но атака «сливочных» в который раз продемонстрировала знание бразильской системы – «вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

«Ливерпуль»

Тем не менее, мы все-таки считаем, что слишком уж резвого начала в матче не будет. Гол до средины первого тайма вполне возможен. Но игра англичан будет равномерной. Это показали предыдущие выездные матчи «Ливерпуля» против серьезных соперников.

Например, ответка против «Манчестер Сити» в ЛЧ. «Мерсисайдцы» с первых минут отдали мяч (у них было всего 36% владения) и даже не пытались особо контратаковать. Только в первые минуты каждого тайма «красные» показывали зубы. В первой половине они нанесли два удара, во второй – три.

Практически то же самое было в недавнем матче против «Челси» (0:1). «Ливерпуль» нанес по пять ударов в каждой 45-минутке. Отличие было в том, что с «аристократами» мячом больше владели как раз подопечные Клоппа.

Прогноз

1,88«2 тайм > 1 тайма»

Мы не думаем, что в игре против испанского гранда «мерсисайдцы» будут настроены катать мяч и постоянно нагнетать. Скорее всего Юрген Клопп использует следующую тактику. «Ливерпуль» сразу отдаст мяч и сыграет на контрах.

Вначале попробует «кольнуть» соперника двумя-тремя ударами. Возможно, даже издали. Ближе к средине тайма «красные» найдут свой темп и будут планомерно создавать моменты, не претендуя на подавляющее преимущество.

Королевский клуб при этом будет чувствовать себя более уверенно и, скорее всего, за первые 15 минут не пропустит. Но вполне может забить. Однако мы обращаем Ваше внимание на концовку поединка. Команда Юргена Клоппа пропустила в ЛЧ пять голов в последние 15 минут матчей и еще два – в компенсированное время.

Потому предлагаем сыграть по результативности таймов. Учитывая, что команды атакующие и обычно начинают резво, кэф на более «голевой» второй тайм будет немного завышен. Итак, наша ставка — «2 тайм > 1 тайма» за 1,88.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен