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    Кто кого загонит «в положение»?

    «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на тотал офсайдов в финальном поединке Лиги чемпионов 26 мая

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    Sky Sports
    В финале Лиги чемпионов 26 мая «Реал Мадрид» на НСК «Олимпийский» примет «Ливерпуль». Милорад Мажич просвистит начало поединка в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

    «Реал Мадрид»

    Матч очень ответственный для «Реала». Потому выдумывать велосипед Зидан не будет. Максимум немного освежит передвижения игроков в плане более частой смены позиций. Такая карусель будет только способствовать нашей сегодняшней ставке.

    А ставим мы сегодня на офсайды. С этим показателем у «галактикос» не в ладах. Например, во внутреннем чемпионате «Реал Мадрид» занимает третье место по среднему количеству офсайдов за матч – 2,92. Если учитывать только Лигу чемпионов, там этот показатель еще существеннее – 3,58.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А возьмите исключительно домашние матчи, и цифра вообще становится страшной – 4,17 офсайдов за игру. Но при этом «Реал» не любит играть высоко. Потому соперники мадридцев не очень часто попадают в положение «вне игры». В среднем за лигочемпионскую игру это случалось 1,75 раза.

    «Ливерпуль»

    Команда Юргена Клоппа играет очень компактно. Это означает, что у «красных» очень высокая линия защиты. То есть главное оружие «мерсисайдцев» против атак соперника – офсайдная ловушка. Но и сами англичане имеют «офсайдную зависимость» – и других ловят, и сами любители.

    Ближайшие события

    Если посмотреть статистику выездных матчей «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, можно заметить, что англичане любят ловить противников «в положение». В среднем они успешно выполняют эту задачу 4,43 раза за игру. Рассмотрим последние гостевые матчи в самом престижном турнире более детально.

    Ответный поединок против «Ромы» на «Олимпико» — яркий пример «офсайдной зависимости» подопечных Клоппа. За 90 минут они залезли во «вне игры» пять раз, а итальянцев словили три раза. Причем все свои «огрехи» они исполнили во втором тайме.

    В игре против «Манчестер Сити» на «Этихаде» «красные» больше были сосредоточены на защите, потому сами не бегали, а только ловили соперника. Им удалось целых восемь раз (!) поймать «манкунианцев» в офсайд. Матч 1/8-й против «Порту» был менее ярким в этом плане, но и там «Ливерпуль» три раза поймал «драконов» во «вне игры».

    Прогноз

    1,85«Офсайды: ТБ 5,5»

    Думаем, что Юрген Клопп сможет удивить, но схему с ловушкой оставит – слишком «сладкий» «Реал» в этом плане. Нейтрализовывать быструю атаку мадридцев так удобнее всего, а на флагах «Ливерпулю» вполне хватает скорости, чтобы не допустить прорыва того же Марсело или Карвахаля.

    Потому считаем, что в плане офсайдов этот матч станет урожайным. Наша ставка – «Офсайды: ТБ 5,5» за 1,85.

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    Второй вариант против Дарта Вейдера«Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на гол в интервале в финале Лиги чемпионов 26 мая
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