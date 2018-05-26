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    Второй вариант против Дарта Вейдера

    «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на гол в интервале в финале Лиги чемпионов 26 мая

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
    uefa.com
    26 мая на киевском «Олимпийском» в финальном матче Лиги чемпионов «Реал Мадрид» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Москве. Прогноз на «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

    «Реал Мадрид»

    «Мадридиста» который год используют очень хитрую и правильную систему подготовки. Начало сезона у «Реала» почти всегда безликое. Тогда как концовка – всегда самый сок. Это помогло им выйти в финал Лиги чемпионов в четвертый раз за последние пять сезонов.

    На финишной прямой «галактикос» под предводительством своего Дарта Вейдера – Зинедина Зидана – начали спотыкаться. За последние пять матчей с учетом ответки против «Баварии» «Реал Мадрид» одержал всего одну победу.

    Стабильность в игре «сливочных» наблюдалась только в хорошей январско-февральской серии. Тогда из 15 матчей королевский клуб выжал 9 побед. Однако смотреть на это в темных красках не стоит. Даже наоборот – мы уверены, что это тоже всего лишь цикл подготовки к главному матчу сезона.

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    На что обратить внимание. Мы все-таки нашли стабильные показатели в игре мадридцев. «Реал» стабильно пропускает и стабильно забивает. В десяти матчах из последних 11-ти подопечные Зидана «глотали» хотя бы одну «плюшку». Сами же забивали как минимум два гола в восьми играх из последних девяти.

    «Ливерпуль»

    Клопп не такой мудреный тренер. Безусловно, он классный специалист, но уж слишком давно «Ливерпуль» не играл так хорошо, чтобы специально сливать матчи ради подготовки к финальному трофею. Такая попытка успеть везде, возможно, сыграет ключевую роль в противостоянии с «Реалом».

    Ближайшие события

    К тому же «мерсисайдцы» лишены преимущества в плане подготовки. Если раньше считалось, что дополнительные дни до матча – это подарок и путь к победе, то сейчас ситуация немного поменялась. Превыше всего ставится игровой тонус команды. А «Ливерпуль» не играл с 13-го мая.

    Да и те последние «крохи» Премьер-лиги выдались не очень. Возможно, что нулевая ничья против «Сток Сити» была преднамеренной, чтобы подготовиться к ответке с «Ромой». Но мы не склонны считать, что «красные» специально играли вполсилы против «Челси» (0:1).

    На что обратить внимание. В концовке сезона «Ливерпуль» показал два способа, как он может играть на выезде. Первый имеет такую схему: резкий взрыв в начале поединка и, если соперник, позволяет, давление до конца первого тайма.

    Второй способ: буквально 2-3 атаки со старта и, если соперник оказал сопротивление или не допустил ошибок, «Ливерпуль» равномерно распределяет силы по всему поединку. Так было в более важных матчах. Например, удары по таймам в поединках против «Манчестер Сити» в ЛЧ, против «Челси» в чемпионате и против «Вест Бромвича» перед «Ромой» имели один-два пункта различия.

    Прогноз

    1,62«1-й гол: до 30-й минуты»

    Проблема финалов в том, что команды нельзя проанализировать системно и свести к точному выводу. Во-первых, все тактические наработки не обязательно будут использованы в финале. Зачастую даже наоборот – тренеры стараются удивить соперника чем-то новым.

    А подойти системно тем более не получится, если команды для анализа называются «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». Наверное, это самые «оторванные» команды Европы на данный момент. Они входят в топ-5 самых бьющих коллективов Европы (2-е место у испанцев, 5-е – у англичан).

    Скорее всего Юрген Клопп выберет второй вариант игры из тех, которые мы описали. Но атака его команды в начале каждого из таймов вполне может сыскать успех, ведь «Реал» пропустил шесть голов из 15-ти в первые 15 минут каждой половины.

    В связи с этим, предлагаем поставить на «1-й гол: до 30-й минуты» за 1,62.

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    Команды выдадут необычные таймы«Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на результативность таймов в финальном матче Лиги чемпионов 26 мая
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