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    Как «Ливерпулю» победить «Реал»?

    Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве

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    Мохамед Салах
    Мохамед Салах
    skysports.com
    Каким образом «Ливерпуль» может обыграть «Реал» в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая? Обозреватель SkySports Адам Смит решил изучить статистику.
    «Тоттенхэм» и «Ювентус» обыгрывали «Реал» с одинаковым счетом 3:1 в нынешнем сезоне самого престижного клубного турнира Европы. Но как им удалось оказаться сильнее действующих чемпионов?

    Победы «Тоттенхэма» и «Юве»

    В ноябре прошлого года на «Уэмбли» «шпоры» решили насытить центр поля, перейдя на непривычную для себя схему 3-5-1-1, в которой Гарри Уинкс, Эрик Дайер и Кристиан Эриксен соседствовали в центре полузащиты.

    Зинедин Зидан решил использовать свою привычную схему 4-3-1-2, где Иско действовал сразу под Каримом Бензема и Криштиану Роналду.

    Стартовые составы «Тоттенхэма» и «Реала» 1 ноября 2017 года
    Фото: skysports.com
    На 24-й минуте Тоби Алдервейрелд получил травму и был заменен на Мусса Сиссоко, в том время как Дайер переведен в оборону.

    Как показано на графике ниже, «Тоттенхэм» играл в центре и глубоко – преимущественно в своей штрафной площади.

    Только Гарри Кейн, Эриксен и Деле Алли в среднем проводили больше времени на половине поля мадридцев, в то время как у «Реала» было в два раза больше игроков, действовавших, как правило, на территории «шпор».

    Активность и среднее расположение игроков «Тоттенхэма» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    Несмотря на поражение, «Реал» превосходил «Тоттенхэм» по большинству ключевых характеристик, выигрывая больше дуэлей, создавая больше моментов, нанося больше ударов, делая больше передач и навесов, а также имея 63-процентное владения мячом.

    «Шпоры» имели преимущество только по выигранным верховым дуэлям, где блистали Ян Вертонген и Дависон Санчес, нейтрализовавшие угрозы после 33 навесных передач гостей из Мадрида.

    Если «Реал» играл широко в полузащите, то «шпоры» создали невероятную плотность в центре поля, и два из своих трех голов создали после действий именно там.

    Сравнение «Тоттенхэма» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    В апреле этого года «Ювентус» победил чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», действуя в схожей защитной манере, но все же контрастируя со «шпорами», ведь основное внимание сконцентрировал на флангах.

    «Реал» избрал ту же схему, что и на игру против «Тоттенхэма» пятью месяцами ранее, тогда как «Юве» действовал по привычной схеме «Ливерпуля» 4-3-3.

    Стартовые составы «Реала» и «Ювентуса» 11 апреля 2018 года
    Фото: skysports.com
    На рисунке ниже показано, как мадридцы снова пыталась атаковать через фланги, в частности, через Марсело, который стал одним из восьми игроков, чье среднее расположение находилось на половине поля соперника.

    В результате, «Ювентус» добился успеха, использую пространство, освобожденное крайними защитниками. Однако, как и «шпоры» туринцы активно действовали в своей штрафной площади, где сталкивались с атаками «Реала».

    Активность и среднее расположение игроков «Реала» и «Ювентуса»
    Фото: skysports.com
    «Старая синьора» имела 38-процентное владение мячом, что всего на один процент больше «Тоттенхэма», игравшего с «Реалом» пятью месяцами ранее. По статистике мы видим те же диспропорции – «Реал» превосходит «Юве» в семи из восьми статистических показателях.

    Сравнение «Реала» и «Ювентуса»
    Фото: skysports.com
    Подводя итог, «Тоттенхэм» четко следовал своему плану, сдерживал фланговых игроков (хотя Киран Трипьер отдал результативную передачу Алли в моменте с первым голом), пытался использовать насыщенный центр поля, что привело к третьему голу, который можно увидеть на графике ниже.

    «Ювентус» в свою очередь использовал пространства, которые оставляли фланговые защитники «Реала», чтобы найти свободное пространство и оказаться на голевой позиции, как это было в моменте с их третьим голом, также показанным на картинке ниже.

    Как «Тоттенхэм» и «Ювентус» забивали «Реалу»
    Фото: skysports.com

    Сравнение «Ливерпуля» и «Реала»

    У «Ливерпуля» есть позитивные моменты. «Красные» в текущем розыгрыше турнира забили 40 голов, что является наилучшим результатом. «Реал» по результативности идет на втором месте с 30 мячами.

    Лучшие бомбардиры «Реала» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
    Фото: skysports.com
    На рисунке ниже показано, насколько команда Юргена Клоппа смертельно опасна своими дальними ударами, после которых было забито шесть мячей против четырех у «Реала».

    Кроме того, «Ливерпуль» был более опасен после «стандартов», реализовал больше голевых моментов, имел больше ударов в створ и больше касаний мяча в штрафной площади соперников.

    Сравнение «Ливерпуля» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    Если говорить в целом об игре, то у «Ливерпуля» лучше обстоят дела с дриблингом и борьбе за верховые мячи, а «Реал» чаще касается мяча, использует навесы и имеет лучшее владение.

    Попытки дриблинга у «Ливерпуля» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    Как и «Ювентус», «Ливерпуль» может использовать пространство, оставленное крайними защитниками «Реала». Садио Мане и Мохамед Салах способны быстро преодолевать свободные участки и приближаться к воротам.

    Сравнение «Ливерпуля» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    «Ливерпуль» и «Реал» имеют в своем распоряжении мощные атакующие линии, в то же время их действия в обороне вызывают сомнения – «красные» в этом сезоне пропустили 13 голов, а «сливочные» — 15.

    Если не брать во внимание «Баварию», то «Реал» был самой активной командой, использовавшей навесы в этом сезоне, поэтому Вирджилу ван Дейку и Деяну Ловрену придется постараться, чтобы сдержать Роналду, Бензема, Гарета Бейла и Серхио Рамоса.

    Сравнение «Ливерпуля» и «Реала»
    Фото: skysports.com
    «Ливерпуль» был склонен совершать ошибки, которые приводили к ударам. Таких моментов было шесть против трех у «Реала». Ловрен допустил две ошибки, которые привели к пропущенным голам, хотя мадридский вратарь Кейлор Навас тоже совершил две дорогостоящих оплошности.

    Тем не менее, «Реал» смотрелся заметно хуже в реализации голевых моментов, особенно это касается Роналду, у которого сразу 11 упущенных возможностей.

    Сравнение «Ливерпуля» и «Реала»
    Фото: skysports.com

    На приведенной ниже картинке показана активность обеих команд и среднее расположение игроков в матчах турнира.

    Как и Почеттино, Клопп мог бы сдержать активность своих фланговых защитников, чтобы их визави не имели возможности регулярно делать навесы в штрафную площадь.

    Но немецкий специалист также должен понимать, как умело «шпоры» пользовались быстрыми отрывами и забивали, как «Юве» эффективно использовал открытые позиции Марсело и Дани Карвахаля. Салах и Мане – идеальные кандидаты для выполнения этих задач.

    Активность и среднее расположение игроков «Ливерпуля» и «Реала» в ЛЧ
    Фото: skysports.com
    Какой бы ни была тактика, игра почти наверняка подарит голы, ведь за главный трофей борются две наиболее забивные команды Европы.
    Второй вариант против Дарта Вейдера«Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на гол в интервале в финале Лиги чемпионов 26 мая
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