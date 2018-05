Почему «Реал Мадрид» выиграет ЛЧ: топ-3 причины

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне просто невероятен. Юргену Клоппу удалось совместить скорость и размеренность, когда это нужно. Но есть причины, по которым «мерсисайдцы» пока недотягивают до уровня обладателя кубка Лиги чемпионов.

Причина №1. Фактор Салаха

Практически все медиа называют участие египтянина безоговорочным преимуществом. И действительно, Мохаммед находится в невероятной форме и за этот сезон Премьер-лиги наколотил 32 мяча. Но мировой футбол идет к принципу «незаменимых нет».

Мохаммед Салах Фото: The Liverpool Offside

То есть на поле должна быть команда, а не совокупность ярких индивидуалистов. В то же время унаблюдаем сильную зависимость от. В ответном матче против «Ромы» с египтянином неплохо справился Коларов. У инсайда англичан было всего три удара, в створ из которых попал только один.

Добавим, что защита римлян трижды поймала Мохаммеда в офсайдную ловушку. Напомним, что всего у «мерсисайдцев» было пять офсайдов. За ту игру надежда «Ливерпуля» получил от «Who Scored» оценку 6.6, что является средненьким показателем.

Причина №2. Уверенность «Реала»

Four Four Two называет эту причину в пользу английской команды. Мол, у испанцев она перерастает в самоуверенность и самодовольство. Непонятно только, откуда такие выводы? Никаких примеров и подтверждений издание не приводит.

А ясно одно – этот фактор двусторонний. С одной стороны, Зидан привел «сливочных» к третьему трофею Лиги чемпионов за последние четыре попытки и ко второму кубку подряд. С другой стороны, у «Ливерпуля» должно быть больше мотивации: «мерсисайдцы» не играли на этой стадии 11 лет, тогда как победы могли приестся мадридцам.

Зинедин Зидан Фото: The Independent

Да и вообще, почему бы «галактикос» не быть уверенными? Они – вторая команда этого розыгрыша по среднему количеству ударов за матч (17.33), третья – по количеству угловых (7.5) и снова вторая – по количеству и качеству передач (317 прострелов и 89% точности пасов).

Причина №3. Молодость и опыт

Опять же – молодость игроков «Ливерпуля» Four Four Two называет огромным преимуществом. Оно-то, может, и так, но кто, кроме Салаха, Фирмино и Милнера, обладает ментальностью чемпиона? Такое состояние приобретается только через опыт.

Серхио Рамос Фото: AS English — Diario AS

Да, основка «Реала» по современным меркам старовата: Роналду уже 33, Модричу и Рамосу – по 32, Бензема и Марсело – по 30. Но посмотрите на их показатели. Роналду – лидер не только по голам (15), но и по сыгранным минутам – 1080.

А еще португалец удерживает первенство по ударам в створ – 33 попадания. Это значит, что на усталости его ноги работают гораздо лучше, чем у молодых «мерсисайдцев». К тому же, сразу три футболиста «Реала» входит в топ-10 игроков по количеству передач: Кроос (811; 94% точности), Марсело (660; 81% точности) и Рамос (658; 94% точности).

А если добавить, что молодые игроки больше склонны к перегоранию, то вообще выходит грустная картина для «Ливерпуля». Вот и получается, что больше шансов взять Лигу чемпионов в этом году снова имеет «Реал Мадрид». Но – это футбол…