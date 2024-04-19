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    • Нагельсман подписал новый контракт с Немецким футбольным союзом
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    Нагельсман подписал новый контракт с Немецким футбольным союзом

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман продлил соглашение с Немецким футбольным союзом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    Стало известно, что Нагельсман продолжит работу в сборной Германии до лета 2026-го года. Действующее соглашение было рассчитано до лета этого года.

    Чемпионат Европы 2024-го года пройдет в Германии. Национальная сборная сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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    • Напомним, что Нагельсман возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Ранее сообщалось о том, что мюнхенский клуб и «Ливерпуль» были заинтересованы в подписании специалиста.

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