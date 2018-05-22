Финал ЛЧ. «Реал» и «Ливерпуль» окунулись в подготовку

«Реал»

«Сливочные» начали подготовку к решающему поединку вечером 21 мая. После субботнего матча с «Вильярреалом» (2:2) футболисты получили полтора дня на отдых, а первая после окончания чемпионата Испании тренировка прошла за закрытыми дверьми.

Уже на 22 мая запланирована открытая для представителей СМИ тренировка на Вальдебебас, после чего команда проведет в Мадриде еще два дня в работе над тактическими схемами и без доступа к процессу для посторонних глаз. В четверг, в 16:45 по московскому времени, команда отравится в Киев, а в пятницу состоится очередная тренировка, но уже на «Олимпийском».

Что касается готовности игроков, то с этим у Зидана полный порядок. Кроме того, ситуация, когда все здоровы и рвутся в бой, создает приятную головную боль тренерскому штабу, о чем сам французский коуч признался одному из журналистов.

Ряд испанских изданий предполагает, что девять игроков однозначно попадут в стартовый состав. Это Кейлор Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич и Роналду. Остаются две позиции и пять футболистов: Иско, Бэйл, Бензема, Асенсио и Васкес.

Лидер команды Криштиану Роналду не играл с 5 мая, после чего вернулся к тренировкам и провел чуть больше часа на поле в поединке против «Вильярреала», записав на свой счет гол. Зидан заверил всех, что с португальцем все в полном порядке: «Прямо сейчас Криштиану готов на 120%. Он в хорошей форме. Если он готов на 120%, то меня это устраивает».

Висенте Дель Боске Экс-главный тренер «Реала» «Реал» – лучшая команда в Европе. В составе «Ливерпуля» я не вижу ни одного игрока, который мог бы заменить футболиста мадридцев. Бэйл, Бензема, Роналду, Асенсио и Лукас Васкес – все они лучше Салаха или по крайней мере так же хороши. Мой прогноз на матч? «Реал» выиграет со счётом 4:1.

«Ливерпуль»

«Красные» не отстают от испанского гранда. Мерсисайдцы официально начали подготовку к финалу и даже успели провести небольшой тренировочный сбор в испанской Марбелье. Занятия команды ожидаемо проходили без доступа для журналистов, а Юрген Клопп лично следил за тем, чтобы никто из посторонних не оказался на трибунах.

После возвращения домой в Мелвуде состоялась открытая тренировка «Ливерпуля». Что касается кадров, то пропустить финал рискует полузащитник Джеймс Милнер. 32-летний футболист получил травму в матче с «Брайтоном».

Из хороших новостей для поклонников английского клуба — возможное возвращение на поле Эмре Джана. Немецкий хавбек восстановился после травмы спины, из-за которой не играл с марта, и начал работать в общей группе, хотя Клопп ясно дал понять, что решение по Джану будет принято в самый последний момент.

Юрген Клопп выступил на пресс-конференцией перед финалом и признал преимущество «Реала» в огромном опыте. При этом тренер пообещал нивелировать этот фактор за счет желания, отношения к делу и лучшей готовности.