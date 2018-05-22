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    Зидан: «Реал» всегда хочет большего

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что королевский клуб не устанет завоевывать титулы.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
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  • Для «Реала» это будет третий финал Лиги чемпионов подряд и четвертый за пять лет.

    «Выиграть третий титул подряд? У нас есть и всегда будет тот же энтузиазм, та же решимость и то же желание побеждать. Никто не может сказать, что мы менее голодны, чем другие.

    Мы — "Реал", это клуб, который всегда хочет большего и отдаст все, чтобы достигнуть этого наилучшим способом.

    Похожи ли "Реал" и "Ливерпуль"? Не знаю. Не думаю, что мы играем в одном стиле. "Ливерпуль" заслужил играть в финале так же, как и мы.

    Моя работа заключается в том, чтобы постараться хорошо подготовить футболистов к матчу, найти слабые стороны соперника и постараться использовать их», — приводит слова Зидана «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Marca.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

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