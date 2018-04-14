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    Чем закончится юбилейный матч «Краснодара»?

    «Краснодар» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России 14 апреля

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    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»
    В субботу, 14 апреля, «Краснодар» на своей арене примет тульский «Арсенал» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал» Тула.

    «Краснодар»

    «Быки» на данный момент расположились на 4-й строке в турнирной таблице РФПЛ. Краснодарцы имеют в своем активе после 25-ти матчей 44-е очка. ЦСКА заработал столько же, а «Зенит» — на 2-а пункта меньше, но оба клуба имеет игру в запасе.

    Стартовая игра после перерыва принесла «чёрно-зелёным» домашнюю победу над «Ростовом» — 3:1. Затем «горожане» выдали 3-матчевую серию без побед.

    Сначала поделили очки с московским «Динамо» (0:0), затем проиграли на своей арене «Уфе» (0:1) и расписали мировую с «Анжи» (1:1). После этого поединка произошла смене наставника. И.о. главного тренера назначен Мурад Мусаев. В последнем туре одержали неожиданную гостевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

    Ближайшие события

    В этом сезоне в родных стенах «Краснодар» выиграл только в 5-ти поединках из 12-ти. Еще в 3-х встречах были зафиксированы ничейные результаты и 4-е матча проиграл, разница мячей — 18:15.

    В лазарете находятся защитник Стефан Страндберг и полузащитник Торнике Окриашвили.

    «Арсенал» Тула

    «Пряники» после 25-ти проведенных игр в чемпионате России расположились на 6-й строке турнирки. В этих встречах они пополнили свою копилку 35-ю очками. До 5-й строки — 7-м пунктов, а опережают 7-ю «Уфу» только на один балл.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В 2018 году в РФПЛ «канониры» провели 5-ть матчей. Первая игра после зимы принесла им победу над «Ахматом» (1:0) дома. В следующей игре тоже одержали победу. Увезли 3-и очка из Перми, переиграв «Амкар» — 2:0.

    В 23-м туре на своем поле поделили очки с «Ростовом» (2:2), визит в Москву закончился поражением от «Динамо» со счетом 1:2. А в крайнем игровом дне одолели своего прямого конкурента в борьбе за 6-ю строку «Уфу» — 2:1. Новичок команды Артём Дзюба в этих встречах отметился 4-мя голами.

    В 13-ти выездных поединках «красно-жёлтые» 4-е матча выиграли, 2-а сыграли вничью и 7-мь проиграли, разница забитых и пропущенных — 16:19.

    2,45«Краснодар» не проиграет и ТБ 2.5: да

    Полузащитник Александру Боурчану уже давно на больничном и этот матч точно пропустит.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1,65, победа «Арсенала» — 6,00, ничья — 4,10.

    Оппоненты решают задачу попасть в еврокубки по итогам этого сезона. «Краснодар» — в ЛЧ, а «Арсенал» — в ЛЕ. Оба клуба демонстрируют атакующий футбол и мы ждем достаточно результативный поединок.

    Рискнем предположить, что «быки», играя на своем поле, не проиграют и матч принесет забитые голы.

    Предлагаем сделать ставку — «Краснодар» не проиграет и ТБ 2.5: да за 2,45.

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