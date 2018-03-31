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    Сумеет ли «Ахмат» продлить серию поражений «армейцев»?

    «Ахмат» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта

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    Магомед Митришев
    Магомед Митришев
    В субботу, 31 марта, «Ахмат» примет на своем поле «СКА-Хабаровск» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «СКА-Хабаровск».

    «Ахмат»

    После 22-х матчей в РФПЛ команда из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице. В этих встречах «волки» заработали 26-ть баллов. Они только на 3-и очка оторвались от зоны переходных матчей.

    После возобновления первенства грозненцы провели только 2-а поединка. В этих встречах подопечные Галактионова проиграли обе игры и не забили ни одного гола.

    Первая игра после зимнего перерыва закончилась минимальным выездным поражением «Ахмата» от тульского «Арсенала» со счетом 0:1. В следующем туре уступил на своем поле столичному ЦСКА (0:3). Матч 23-го тура против московского «Локомотива» будет сыгран 18 апреля.

    Ближайшие события

    В этом сезоне чеченский клуб провел на родной арене уже 12-ть поединков. Из которых одержал победы в 5-ти из них, еще 3-и матча закончил ничейными результатами и 4-е встречи проиграл.

    «СКА-Хабаровск»

    Дальневосточный клуб замыкает турнирную таблицу РФПЛ. После 23-х матчей «армейцы» заработали только 12-ть очков. И до спасительного 12-го места им недостает 12-ть баллов.

    Начали 2018 года футболисты Рината Билялетдинова кубковой игрой. В 1/4 финала Кубка России хабаровская команда в серии послематчевых пенальти уступила перволиговому «Шиннику» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В первой игре чемпионата, которая состоялась в Хабаровске, дальневосточники проиграли «Тосно» со счетом 0:1. Затем в Москве проиграли «Спартаку» (0:1), пропустив на 90-й минуте. В 23-м туре были разгромлены на родной арене «Уралом» (0:3).

    «СКА-Хабаровск» уже одной ногой в Первой лиге. Ведь «армейцы» на данный момент имеют серию из 9-ти поражений кряду в матчах РФПЛ. При этом в 3-х последних играх не могут забить.

    1,85победа «Ахмата» с форой (-1,5)

    В первом круге «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.

    Прогноз

    Фаворитом в предстоящем поединке букмекеры считают хозяев поля: победа «Ахмата» — 1,23, победа «СКА-Хабаровск» — 15,50, ничья — 6,00.

    Чеченская команда, чтобы обезопасить себя от понижения в классе, обязана обыгрывать на своем поле главного аутсайдера чемпионата. «Ахмат» не может победить на своем поле 2-а матча подряд, но правда соперниками у него были «Зенит» (0:0) и ЦСКА (0:3).

    Наш прогноз — «волки» победят и прервут свою 4-матчевую серию без побед и продлят серию дальневосточного клуба до 10-и поражений кряду в РФПЛ.

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