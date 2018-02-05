«Уотфорд» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги 5 февраля

«Уотфорд»

«Шершни» сидят в плотно набитой средине турнирной таблицы. Отставание от 10-го места всего одно очко, но и преимущество перед 12-м «Вест Хэмом» выражено только в разнице голов. Причем в «домашней» таблице «Уотфорд» находится на самом дне с 13-ю набранными очками.

Юмор в том, что на выезде он добыл всего на одно очко больше, но восседает на восьмом месте «гостевой» таблицы. Смена тренера должна оживить команду. Хавьер Грасия провел у руля только два матча и судить его еще рано. Но галочки мы уже ставим.

В последнем матче против «Сток Сити» зрители голов не увидели. Странно звучит, но это позитивный сдвиг. На выезде «Уотфорд» частенько оставался без забитых голов, а вот с «сухими» воротами – очень редко. Последний раз такое было еще в конце ноября.

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Сам матч был равным: 11-12 по ударам, 47% на 53% по владению. «Уотфорд» доминировал в первом тайме, «Сток» — во втором.

«Челси»

В прошлом туре команда Антонио Конте прервала восьмиматчевую серию без поражений. Причем прервала дома и с крупным счетом. Игра против «Борнмута» была парадоксальной.

Парадокс в том, что атаковали «аристократы», а забивали «вишни». Дикая нереализация не позволила «пенсионерам» хоть раз попасть по воротам в первом тайме. «Борнмут» же планомерно нарушал правила (пять фолов в первом тайме) и отбивался.

Вторая половина была энергичнее. «Челси» рванул в атаку (15 ударов) и, естественно, его ловили на ошибках в обороне. Все три попадания «Борнмута» по воротам Куртуа во втором тайме стали голами.

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Перед этим «Челси» в Кубке Англии переиграл с аналогичным счетом «Ньюкасл» (3:0). Батшуайи перед уходом из клуба оформил дубль. По той игре тоже можно поставить галочку – большое увлечение атакой, забывают про оборону. Голов не пропустили, но обычно замкнутый «Ньюкасл» шесть раз попал по воротам «аристократов».

Прогноз

В последних восьми домашних матчах во всех турнирах «Уотфорд» хоть раз, но забивал. В том числе «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму» и «Лестеру». Другая сторона дел команды – проблемы с травмами. Грасия, наверное, не знал, когда подписывал контракт, что тут полкоманды в лазарете.

1,81«Челси» забьет два мяча подряд: нет

В любом случае, семь игроков не сыграют точно, еще два – под вопросом. Самая важная потеря – вратарь «шершней» Эурелио Гомес, который травмировал спину.

Выездные матчи «Челси» проводит по-разному: когда забьет, когда не забьет. В двух из пяти последних выездных матчах «аристократы» забить не смогли. Но такие потери в стане хозяев могут обернуться плохо. Все же мы ждем продолжения проблем у команды Конте. Наш выбор – «Челси» забьет два мяча подряд: нет. За такой исход буки дают 1,81.

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