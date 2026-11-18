прогноз на матч НБА, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Денвер»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Денвер» занимает восьмое место, одержав семь побед и потерпев пять поражений.

Последние матчи: «самородки» на домашней арене проиграли «Финиксу» (105:117).

Не сыграют: в лазарете команды находится Джулаина Строутер.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Денвер» одержал победы над «Нью-Орлеаном» (116:108), «Мемфисом» (123:118), «Индианой» (114:102), а также проиграл «Хьюстону» (100:110).

«Бостон»

Турнирная таблица: в Восточной конференции «Бостон» занимает 2-е место, одержав 11 побед и потерпев 3 поражения.

Последние матчи: «кельты» на домашней арене проиграли «Орландо» (105:115).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в матче против «Орландо» прервалась шестиматчевая победная серия «кельтов». Ранее «Бостон» обыграл «Даллас» (131:94), «Торонто» (98:93), «Филадельфию» (123:101), «Шарлотт» (119:80) и «Милуоки» (117:97, 109:102).

На что ставят в матче Денвер — Бостон Букмекерские коэффициенты на матч Денвер — Бостон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Денвер» занимает 8-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Денвера» — 2.08.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Бостон» выглядит предпочтительнее. Команда выиграла 11 из 14 матчей регулярного чемпионата и даже после поражения от «Орландо» сохраняет статус одного из лидеров Восточной конференции. «Денвер» нестабилен, а домашнее поражение от «Финикса» показало, что у команды есть проблемы в обороне.

1.80 Победа «Бостона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Денвер» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рассмотреть тотал больше 222,5 очка. Обе команды обладают хорошим атакующим потенциалом, а «Бостон» регулярно преодолевает отметку в 110 очков. «Денвер» также способен поддержать высокий темп, особенно на домашней площадке. Если соперники покажут привычную результативность, матч может получиться достаточно результативным.

1.90 ТБ 222.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Денвер» — «Бостон» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 222.5 с коэффициентом 1.90.