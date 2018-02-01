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    «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»

    Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»

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    «Челси» ожидает тяжелая борьба за зону ЛЧ
    ESPN
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    Накануне в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сенсационно уступил на своем поле «Борнмуту» со счетом 0:3. С помощью СМИ разбираемся, что случилось на «Стамфорд Бридж».

    Жиру увидел два поражения своих команд за два дня

    В силу травм Альваро Мораты и Виллиана «Челси» мог бы рассчитывать на подписанного в день матча Оливье Жиру, но экс-форварда «Арсенала» попросту не успели заявить на игру. Посему менеджер хозяев Антонио Конте был вынужден отправить на острие атаки Эдена Азара, тогда как француз стал свидетелем второго поражения своих команд за два дня после того, как 30 января «Канониры» проиграли «Суонси» (1:3).

    «Жиру, должно быть, думал, что подобные неудачные вечера уже остались в прошлом, когда сменил один лондонский клуб на другой. Тем не менее, спустя сутки после того, как он воочию наблюдал за поражением "Арсенала" в Уэльсе, теперь ему пришлось лицезреть, как его новые партнеры терпят болезненное поражение от "Борнмута" на своем поле», — пишет на страницах The Telegraph Мэтт Лоу.

    «Среди фанатов "Челси" накануне поединка куда больше было интереса по поводу того, что происходит вне поля, нежели на нем. Новые подписания "Синих" в лице защитника Эмерсона Палмьери и того же Жиру присутствовали на "Стамфорд Бридж", хотя и не могли сыграть. Но после самого тяжелого домашнего поражения в АПЛ за восемь лет, а также сокращения отрыва до двух очков от идущего на пятом месте "Тоттенхэма", есть определенное беспокойство насчет того, будет ли достаточным усиление коллектива запасных игроками "Арсенала" и "Ромы", чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов».

    «Борнмут» искусно сыграл на слабостях «Челси»

    За счет чего преуспел «Борнмут»? Прежде всего похвалы заслуживает команда игра подопечных Эдди Хау, которые сохраняли должную степень концентрации на протяжении всего матча, спокойно оборонялись большим числом игроков, а также нацеленно атаковали чужие ворота, воспользовавшись слабостями в атаке и защите лондонцев. Переломить ход поединка с таким вялым настроем «Синие» просто не могли.

    «Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту» Лондонский «Челси» потерпел гостевое поражение от «Борнмута» в матче 25-го тура чемпионата Англии «Гости приобрели привычку побеждать действующих чемпионов с тех пор, как поднялись на этот уровень, однако всесторонний характер этой победы многое говорить о нынешних тенденциях в игре обоих коллективов. Она обернулась разгромом», — отмечает в своем отчете о поединке на The Guardian Доминик Файфилд.

    «Там, где хозяева были вялыми, "Борнмут" действовал энергично. Их резкость оказалась куда острее и более явной после перерыва, тогда как дружина Конте выглядела обреченно и попросту развалилась на части, будучи неспособной справиться с прямым набегами Каллума Уилсона и Джуниора Станисласа. Лондонцы ни разу не пропускали в домашних стенах в рамках АПЛ в течение 489 минут, но, к всеобщему удивлению трибун, позволили сопернику забить трижды в течение 16 оборотов секундной стрелки после перерыва».

    Травмы и усталость тянут «Челси» ко дну

    Скорее всего, на надежность тылов «Синих» повлияла травма ставшего в этом сезоне ключевым центрбеком коллектива Андреаса Кристенсена, из-за которой он вынужден был уйти с поля на 28-й минуте. Помимо датского футболиста в лазарете действующего чемпиона Англии находится еще несколько исполнителей, а часть играющих мучаются от микроповреждений и усталости, что может усугубить для клуба и так не лучшую ситуацию с перспективами на трофеи в этом сезоне.

    Конте: Если «Челси» пробьется в ЛЧ, это будет успех, нет – нормальный сезон Главный тренер «Челси» оценил шансы команды на выход в Лигу чемпионов «Остается неясным, когда играть без боли в спине снова сможет Мората, хотя повреждение Виллиана оказалось не таким серьезным, как предполагалось, тогда как Давид Луис остался вне игры из-за травмы лодыжки — теперь его возвращение [после вылета Кристенсена] стало еще более важным. Декабрь принес "Челси" девять матчей, а в январе добавилось столько же. Эта нагрузка ощущалась не только в опасно растянутых мышцах, но и в измученном, а также лишенной всяческого вдохновения игре, особенно в атаке — это уже четвертый раз в 2018 году, когда лондонцы не могут забить», — пишет в своем материале на портале ESPN Лиам Туми.

    «Маневры директора "Синих" Марины Грановской в последние дни зимнего трансферного окна впечатлили, но Конте будет иметь право думать, что мог рассчитывать на усиление состава еще раньше. Единственное же подписание предыдущих дней, Росс Баркли, находится явно в не той физической форме, чтобы серьезно помочь партнерам, поэтому единственным положительным моментом после такого — это то, что теперь коллектив может сосредоточиться на Кубке Англии и Лиге чемпионов, если хочет выиграть хоть какой-то трофей в текущей кампании. Тем не менее, [его соперник в 1/8 финала главного еврокубка] "Барселона" наверняка потирает руки».

    Все решат индивидуальности«Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 31 января
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