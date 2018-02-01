ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Конте: Если «Челси» пробьется в ЛЧ, это будет успех, нет – нормальный сезон

    Челси Борнмут Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лига чемпионов Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Борнмута» (0:3) в матче 25-го тура АПЛ оценил шансы команды на выход в Лигу чемпионов.

    «Это был сложный матч. Если вы помните, на вчерашней пресс-конференции я предсказывал, что нам будет очень трудно. Это объяснялось многими причинами, и, к сожалению, стало реальностью. Мы должны двигаться дальше.

    Наши футболисты сделали все, что было в их силах. Я не могу никого упрекнуть в отсутствии самоотдачи, но, тем не менее, мы проиграли, и это было очень чувствительное поражение. Футбол — непростая игра. В любом эпизоде, в любой игре, в любом сезоне необходимо быть готовыми ко всему. Теперь нам важно продолжать бороться. Вторая часть сезона будет крайне непростой, и мы должны быть готовы сражаться в каждом матче.

    Попасть в Лигу чемпионов будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге чемпионов.

    У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице.

    Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас — это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным», — цитирует специалиста пресс-служба «синих».

    Все решат индивидуальности«Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 31 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
  • Добро пожаловать в «Арсенал», Обамеянг
  • Реакция СМИ на матч «Суонси» — «Арсенал»
    •
  • 01/02
    • «Тоттенхэм» в Лондоне обыграл «МЮ»
  • 01/02
    • «Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту»
  • 01/02
    • Марез разочарован действиями руководства «Лестера»
  • 01/02
    • Гвардиола: «Лестер» закрыл перед нами дверь
  • 01/02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич»
  • 31/01
    • Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре», а летом буду ждать предложения
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Подробный разбор
  • Добро пожаловать в «Арсенал», Обамеянг
  • Реакция СМИ на матч «Суонси» — «Арсенал»
    •
  • Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру
  • Как понимать этот трансфер?
    •
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    •
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Второй экзамен Марселино
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 февраля
  • 5,59
    •
  • И это пройдет
  • «Марсель» — «Метц». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Франции 2 февраля
  • 1,68
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:38
    • Муса: После окончания сезона определюсь со своим будущим
  • 14:08
    • Хацкевич: У Самбрано тяжелый характер, но на самом деле он боец
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    • 13:50
  • 13:10
    • ЦСКА внес в заявку Мусу и Бистровича на матчи Лиги Европы
  • 12:52
    • Португальская «Лейрия» подписала Петрова
  • 12:38
    • Дефур рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
  • Пока без побед
  • «Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля
    • 1,63Завтра в 23:00
  • 11:28
    • У ФИФА нет претензий по готовности Москвы к ЧМ-2018
  • 11:08
    • Полузащитник «Краснодара» перешел в «Спарту»
  • 10:59
    • «Тосно» намерен арендовать хавбека ЦСКА
  • 10:49
    • Сампер вернулся в «Барселону»
  • 10:36
    • Экс-игрок «Реала» посетил академию и стадион «Краснодара»
  • 09:56
    • Гвардиола: «Лестер» закрыл перед нами дверь
  • 09:45
    • Новичок «Динамо» ничего не знал о чемпионате России
  • 09:33
    • «Рубин» продлил контракт с защитником
  • 09:22
    • Мангала сменил «МанСити» на «Эвертон»
  • Вам разгром не обещаем, но на «Барсу» мы сыграем
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании 1 февраля
    • 2,30Сегодня в 23:30
  • 09:00
    • Марез разочарован действиями руководства «Лестера»
  • 08:50
    • «Лестер» отпустил Кинга и Слимани
  • 08:38
    • Мексика переиграла Боснию и Герцеговину
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус