Конте: Если «Челси» пробьется в ЛЧ, это будет успех, нет – нормальный сезон

Главный тренер «Челси»после поражения от «Борнмута» (0:3) в матче 25-го тура АПЛ оценил шансы команды на выход в Лигу чемпионов.

«Это был сложный матч. Если вы помните, на вчерашней пресс-конференции я предсказывал, что нам будет очень трудно. Это объяснялось многими причинами, и, к сожалению, стало реальностью. Мы должны двигаться дальше.

Наши футболисты сделали все, что было в их силах. Я не могу никого упрекнуть в отсутствии самоотдачи, но, тем не менее, мы проиграли, и это было очень чувствительное поражение. Футбол — непростая игра. В любом эпизоде, в любой игре, в любом сезоне необходимо быть готовыми ко всему. Теперь нам важно продолжать бороться. Вторая часть сезона будет крайне непростой, и мы должны быть готовы сражаться в каждом матче.

Попасть в Лигу чемпионов будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице.

Мы хорошо знаем, что будет трудно. Победа в чемпионате для нас сейчас — это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным», — цитирует специалиста пресс-служба «синих».