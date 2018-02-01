«Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту»

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 52-й минуте. Айб выполнил отличную передачу в штрафную площадь на ход Уилсону, а Каллум уверенно переиграл Куртуа.

На 68-й минуте Уилсон выполнил передачу в штрафную площадь на Станисласа, Джуниор получил мяч на левом углу штрафной, сместился с Куртуа и отправил мяч между ног голкиперу.

А на 70-й минуте Айб с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, у Дэниелса не получился удар, мяч подхватил Уилсон и сбросил его на Станисласа, который также не очень удачно пробил по воротам, но Джордан Айб удачно подставил ногу и мяч в итоге влетел в угол ворот.

После этого матча «Челси» на 4-м месте — 50 очков, а «Борнмут» на 10-м месте — 28 очков.