«Челси» с крупным счетом проиграл «Борнмуту»

Счет в матче был открыт на 52-й минуте. Айб выполнил отличную передачу в штрафную площадь на ход Уилсону, а Каллум уверенно переиграл Куртуа.
На 68-й минуте Уилсон выполнил передачу в штрафную площадь на Станисласа, Джуниор получил мяч на левом углу штрафной, сместился с Куртуа и отправил мяч между ног голкиперу.
А на 70-й минуте Айб с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, у Дэниелса не получился удар, мяч подхватил Уилсон и сбросил его на Станисласа, который также не очень удачно пробил по воротам, но Джордан Айб удачно подставил ногу и мяч в итоге влетел в угол ворот.
После этого матча «Челси» на 4-м месте — 50 очков, а «Борнмут» на 10-м месте — 28 очков.
Чемпионат Англии. 25-й тур
«Челси» — «Борнмут» — 0:3 (0:0)
Голы: Уилсон, 51 (0:1). Станислас, 64 (0:2). Аке, 67 (0:3).«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен (Рюдигер, 28), Дзаппакоста (Хадсон-Одои, 65), Канте, Бакайоко, Педро, Баркли (Фабрегас, 54), Алонсо, Азар.«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, С.Кук, Аке, Дэниэлс, Айб (Пью, 83), Гослинг, Л.Кук, Станислас (Кинг, 71), Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 90+2).Предупреждение: Фабрегас, 77.