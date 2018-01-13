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    Порадует ли «Реал» голами на «Сантьяго Бернабеу»?

    «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал
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    Футболисты «Реала»
    goal.com
    В субботу, 13 января, «Реал» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Сантьяго Бернабеу», начнется в 18:15 по московскому времени.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 32 очка.

    Капитуляция Мадрида. «Реал» отстает от «Барселоны» на 16 очков СМИ – о результате матча чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» «Сливочные» отстают от «Барселоны» на 16 баллов. Несмотря на то, что у них есть игра в запасе, побороться за чемпионский титул они вряд ли смогут, но им важно опередить «Валенсию» и «Атлетико».

    В шести последних матчах национального первенства «Реал» обыграл «Малагу» (3:2) и «Севилью» (5:0), сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), «Атлетиком» (0:0) и «Сельтой» (2:2), а также проиграл «Барселоне» (0:3).

    Накануне в Кубке Испании мадридцы разошлись миром с «Нумансией» (2:2), однако по сумме двух встреч все равно прошли дальше.

    Среди травмированных у «Реала» значатся защитник Серхио Рамос и нападающий Карим Бензема.

    «Вильярреал»

    Футболисты «Вильярреала» идут шестыми в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков в 18 турах.

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    Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Тампа-Бэй — Калгари1,82 Вашингтон — Каролина2,05 Страсбург — Генгам3,30 Хетафе — Малага1,74 Байер — Бавария3,50 Рейнджерс — Айлендерс2,03 Эйбар — Атлетико2,00 Реал — Вильярреал1,75 Нант — ПСЖ2,05 Боруссия Дортмунд — Вольфсбург1,98 Ливерпуль — Манчестер Сити1,74 Борнмут — Арсенал2,56 Чикаго — Виннипег2,07 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Все прогнозы на спорт

    «Желтая субмарина» всего на один балл отстает от «Севильи» и на четыре – от мадридского «Реала», так что в случае победы на «Сантьяго Бернабеу» имеет шанс продвинуться вверх.

    В трех последних турах «Вильярреал» обыграл «Сельту» (1:0) и «Валенсию» (1:0), а также сыграл вничью с «Депортиво» (1:1), хотя до этого у него была серия из трех поражений кряду.

    Накануне в Кубке Испании подопечные Хавьера Кальехи одолели «Леганес» со счетом 2:1, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

    В лазарете «Вильярреала» находятся Рубен Семеду, Леонардо Суарес, Андрес Фернандес, Никола Сансоне, Бруно и Роберто Сориано.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1,23, победа «Вильярреала» — 13,00, ничья – 6,10.

    1,75Тотал голов меньше 4

    Действительно, «сливочные» вряд ли проиграют на «Сантьяго Бернабеу», где в этом сезоне они уступили только «Барселоне» (0:3) и «Бетису» (0:1), что стало большой сенсацией.

    Впрочем, в последнее время к игре «Реала» возникает много претензий, как со стороны болельщиков, так и со стороны экспертов, поэтому мы бы не удивились, если бы мадридцы вновь потеряли очки, сыграв, например, вничью.

    Однако ставить мы бы рекомендовали все же на «тотал голов меньше 4» за 1,75. Почему? Да потому что гости явно не будут особо идти вперед, а у «Реала» сейчас большие проблемы в атаке. Криштиану Роналду никак не наберет форму, Карим Бензема травмирован, а Гарет Бейл хоть и оформил дубль на прошлой неделе, но до стабильности ему далеко.

    1,71Победа «Вильярреала» с форой +2

    Еще один вариант – «победа "Вильярреала" с форой +2» за 1,71. «Реал» хоть и фаворит, но он еще не в тех кондициях, чтобы громить такого крепкого соперника, пусть и на своем поле.

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