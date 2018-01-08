Капитуляция Мадрида. «Реал» отстает от «Барселоны» на 16 очков

Странные явления в раздевалке

Обозреватель газеты Marca Рубен Хименес обратил внимание на то, как плохо «Реал» действует во второй половине своих матчей.

Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» потерял очки, гол и удаление Косты Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Похоже, в раздевалке "Реала" в течение 15-минутного перерыва происходят какие-то странные явления. Они изменяют законы времени или открывают какую-то червоточину, через которую ускользают привычные для нас игроки, а на второй тайм выходят их плохие копии.

Мы видим настоящую бездну, отделяющую команду первого тайма от команды, играющей во второй части встречи. И вроде бы на поле остаются все те же игроки, но смотрятся они просто бездыханно – идеальные реплики с точки зрения внешнего вида, но не футбола.

Провалы Зинедина Зидана во вторых таймах – это не просто оценка. Данные свидетельствуют о настоящем фильме ужасов для "Реала".

Если бы матчи игрались до 45 минут, то "Реал" стал бы лидером. У него было бы 39 очков, на семь больше, чем сейчас, и на три больше, чем у "Барселоны", потерявшей бы 12 баллов. Все это было бы, если бы после перерыва мы не видели никакого призрачного прикосновения», — подчеркивает Хименес.

Бейл – единственное светлое пятно

Журналист издания AS Альфредо Реланьо признал, что «Реал» выбыл из чемпионской гонки, а также похвалил Гарета Бейла, который, по его мнению, должен помочь команде в Лиге чемпионов.

«Реал»: по пути «Барселоны» Насколько серьезны проблемы королевского клуба? «Отставание в 16 очков! У Мадрида больше нет никаких шансов! Даже если предположить, что "Реал" победил бы в "Леганесе" и на "Камп Ноу", то все равно было бы 10 очков. "Реал" уже не претендует на чемпионство, и в первую очередь это понимают сами игроки.

Разница в интенсивности с "Сельтой" была просто огромной. Яго Аспас в атаке выиграл большинство отдельных дуэлей, поскольку играл со страстью. Его не сломил даже незабитый пенальти.

Порой "Сельта" смотрелась так хорошо, что сейчас начинаешь осознавать – ничья для Мадрида стала еще удачным результатом.

Единственным светлым пятном в "Реале" стал Гарет Бейл, сыгравший великолепно. В отсутствии Бензема он свободно передвигался по фронту атаки и завершил два своих прохода результативными ударами после передач Крооса и Иско.

Очевидно, Бейл уже не поможет "Реалу" побороться за чемпионство, но может сыграть важную роль в Лиге чемпионов. Наконец, валлиец потерял страх получить рецидив, так что от него можно ждать многого.

Фактически, Бейл был всей атакой "сливочных", потому что Криштиану находился в тени. Он потерял свою привычную скорость, а когда все же получал мяч, то почти всегда совершал ошибку», — подметил Реланьо.

Бессильный Зидан

Автор El Pais Пабло Перес назвал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана одним из виновников неудачной серии.

«Ничья против "Валенсии" во втором туре нынешнего сезона дала старт череде неудач мадридской команды. Инерционные победы куда-то исчезли сразу после завоевания Суперкубка и победы на "Риасоре".

С тех пор главный тренер так и не смог найти причин спада в результативности. Выдающийся специалист, проявивший себя во всей красе в течение первых полутора лет на скамейке, потерпел неудачу, как только ему пришлось пересматривать игровую стратегию и заново учить команду игре.

Француз решил противостоять кризису, почти ничего и никого не касаясь. Он продолжал упорно ставить в состав даже Бензема, которого критиковали все фанаты и эксперты за низкий уровень игры.

Сейчас футбол "Реала" выглядит размыто и плоско. У игроков больше нет никакого автоматизма и четкого рисунка в действиях, в результате чего исчез блеск, к которому мы успели привыкнуть в последние месяцы прошлого сезона», — пишет Перес.

Проблемы в обороне

Корреспондент El Mundo Орфео Суарес указал не только на проблемы в атаке, но и в обороне, где тоже существует много недочетов.

«Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу» Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико» «Первый опасный момент создал Аспас, который откликнулся на передачу Уго Мальо. Мяч перелетел через Начо и прилетел к форварду "Сельты", однако он пробил неточно. В этом случае, возможно, и не стоит упрекать мадридскую оборону, но в других…

Варан регулярно проигрывал в движении, разрываясь между подвижным Аспасом и громадным Макси Гомесом, который в итоге и стал автором финальной ничьей. Эти два антагонистических форварда галисийцев прекрасно дополняют друг друга.

Самые большие проблемы Мадрида, однако, были на флангах. Марсело никогда не славился выдающимися оборонительными качествами, но существуют минимумы, которые бразилец выполнить не смог.

Забитый Вассом гол является отличным примером, пусть и не единственным. Аспас нашел его практически в центре поля, датчанин продвинулся вперед, не встретив никакого сопротивления, и успел сделать все, что требовалось: посмотрел на Кейлора, посмотрел на мяч и эффектным черпачком забросил сферу в ворота», — отмечает Суарес.